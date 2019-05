Få dina frågor besvarade – unik chans när Timrå IK:s sportchef svarar i Hockeypuls silly season-chatt

De senaste dagarna har Timrå IK börjat presentera flera spelare till den nya truppen inför Hockeyallsvenskan 2019/20.

Det har varit intensiva veckor för sportchefen Kent Norberg – och nu har du som hockeyintresserad möjlighet att ställa din fråga till Timrå IK-profilen.

Kent Norberg chattar med Hockeypuls-läsarna i silly season-liverapporten på sajten med start 15.00 och en timme framåt under torsdagen 9 maj.

Passa på att skicka in din fråga redan nu i liverapporten här, via twitter med hashtagen #tiksilly eller via mejl till sporten@st.nu.