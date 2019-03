Enströms svar om framtiden – stänger inte dörren för en fortsättning i Modo: "Ska brinna för det"

När Tobias Enström flyttade hem från NHL och skrev på ett ettårskontrakt med Modo förra sommaren hade han en tydlig målbild – att vara med och bära Modo till den svenska högstaligan. Den drömmen har han återkommit till gång efter annan i intervjuer under säsongen också; det har inte rått några tvivel om vilken hans drivkraft har varit.

Nu står det klart att Modo är borta från racet.

Tobias Enströms dröm om en SHL-plats 2019/2020 blev inte sann.

– Just nu är det tomt, säger han till Hockeypuls. Självklart är det jättetråkigt. Man har byggt under hela säsongen och i slutänden vill man spela ända in i slutet.

Modo har gett det en chans i slutspelsserien och gjort en rad fina matcher. På hemmaplan har laget två segrar och 11–1 i målskillnad. Men förlusten mot BIK Karlskoga satte käppar i hjulet direkt och när det bara blev en poäng, trots en bra insats, mot Västerås blev situationen för svår.

– Det går inte att titta så mycket på en resultattavla, men det är klart att man hoppas att man ska få lite hjälp av andra lag. Det är jobbigt att man inte har det i egna händer. Första matchen (mot BIK) var ganska viktig, där vill man ha med sig poäng. Vi har jobbat lite i uppförsbacke, men de senaste matcherna har vi ändå gjort det bästa av den situation som varit.

Hur mycket tror du det påverkade att ni förlorade mot Västerås i sista omgången och tappade femteplatsen?

– Jag vet inte. Man kan stå här och säg att vi tappade poäng mot något lag i november också, eller ditten och datten. Vi hade en lite för lång svacka på hösten som var halvjobbig för oss också, säger Tobias Enström och fortsätter:

– Man ska absolut inte titta för långt tillbaka. Vi var med in i slutet, tyvärr hade vi det inte i egna händer och man får bara lyfta på hatten till de lag som är med och krigar om det.

Som sagt var det ett ettårskontrakt som Tobias Enström signerade med Modo förra sommaren, vilket följaktligen gör att han bara har en match kvar att spela innan han blir kontraktslös.

Något svar på vad han gör nästa säsong – om det nu blir någon nästa säsong för honom – kan han inte ge i dag.

– Jag har faktiskt inte tänkt på framtiden. Jag hade väl hopp om att det här året skulle bli ett lite roligare år. Visst, det har varit roligt på alla sätt och vis, men jag hoppades att vi skulle få fortsätta spela. Just nu är det tomt. Jag kommer inte att fundera på framtiden de närmaste dagarna.

Är dörren för fortsatt spel öppen?

– Den är absolut inte stängd. Sedan får vi se hur kroppen och allting känns. Det är ingenting jag kommer att sätta mig ner i kväll eller i morgon och bestämma. Först och främst har vi en match mot Leksand att ta i tu med. Sedan får man blicka framåt.

Han konstaterar att han och familjen har slagit sig till ro i Örnsköldsvik.

– Det här är hemma. Det handlar inte om att vi ska flytta någonstans, det handlar om att jag ska brinna för det till 100 procent, att kroppen ska kännas hel och allting. Det kommer att ta ett tag, jag får smälta den här säsongen och det tråkiga slutet först.

En uppgift återstår alltså innan säsongen är över på riktigt – ett möte med Leksand på onsdag. Leksand leder slutspelsserien och för deras del lever drömmen om SHL i allra högsta grad.

Tobias Enström hoppas kunna hälla grus i dalalagets maskineri innan han gör bokslut för säsongen.

– I alla tider har väl Leksand varit ett lag man i Modo vill slå. Jag förväntar mig att alla i omklädningsrummet vill åka ner, avsluta snyggt och slå Leksand. Får vi chansen att skicka dem utanför möjligheten att spela om en SHL-plats så tar vi den, säger Modokaptenen.