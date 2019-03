Effektivt Modo skaffade sig bra läge inför slutomgången: "Inte bra, men fick full utdelning"

Första perioden blev en hafsig historia som svängde hit och dit. Karlskrona kom in i matchen först tack vare en tidig hakningsutvisning tagen av Jonathan Johnson. Bland annat hade Modo-bekantingen Josef Ingman hade ett par bra möjligheter i power play men Erik Hanses var tät.

Ju längre perioden gick ju mer kom Modo in i matchen och fick ett par långa anfall där Daniel Sylwander hade de bästa lägena.

Men 0–0 speglar den första, och inte särskilt välspelade, perioden väl.

I den andra perioden fick Modo en smakstart då Jonathan Johnson dribblade in 1-0 och när Magnus Häggström, direkt från utvisningsbåset åkte sig fri och gjorde 2–0, verkade det vara frid och fröjd i Modo-lägret.

Det var det inte då coachen Björn Hellkvist valde att ta time out för strax innan Häggströms mål hade KHK fått ett par riktigt långa anfall och Modo var pressat. En time out som gav resultat och när Henrik Björklund bombade in 3–0 i numerärt överläge trodde nog de flesta att Modo var på väg att bogsera hem tre poäng till Örnsköldsvik.

Men när åtta sekunder återstod av perioden kunde Linus Karlsson spräcka Erik Hanses målnolla och skaka liv i den här matchen. Modo gjorde ingen bra period, men man fick nästan full utdelning.

Mycket syre fick inte hemmalaget då Kalle Jellvert drog i väg ett rätt harmlöst skott efter dryga minuten, ett skott som Robin Johansson borde ha tagit.

Viktor Liljegren krigade in en reducering för KHK i power play och gav hemmalaget lite hopp men var aldrig nära. Istället stängde Daniel Sylwander butiken med ett distinkt skott fem minuter kvar av matchen.

Matchens dribbling

Det gick inte fort, okej, det gick väldigt sakta, och nästan stillastående drog Jonathan Johnson fyra Karlskrona-spelare och med ett hederligt dragskott skickade han in pucken i Robin Johanssons vänstra kryss. Ett mål som betydde 1–0 till Modo.

Matchens "hjälp, ge mig syrgas!"

Karlskrona fick till ett riktigt långt monsterbyte i den andra perioden, då det är långt till avbytarbåsen, och längst av alla till byte hade Modo-veteranen Oscar Hedman som var totalt slut. Räddningen blev en dubbelutvisning, och när den var avklarad gjorde Magnus Häggström 2–0 till Modo.

Tre bästa spelarna

1. Magnus Häggström, forward, Modo

Arbetshäst, tjurskalle och nyttig för Modo då det ska krigas om poängen. 2–0-målet, med en HKH-spelare hängande som en ryggsäck efter sig, var ett typiskt viljemål signerat Mange Häggström.

2. Tommy Enström, back, Modo

Nyckelspelare i power play, ett power play som blir allt bättre för Modo. Han är inte den flashigaste backen, men gör få misstag.

3. Mattias Norlinder, back, Modo

Uppträder så lungt och rutinerat trots sin unga ålder. Gör väldigt få misstag.

Matchfakta

Karlskrona-Modo 3–5 (0–0, 1–3, 2–2)

Första perioden: Skott: 9–12.

Andra perioden: 0–1 (2.43) Jonathan Johnson, 0–2 (10.11) Magnus Häggström, 0–3 (15.13) Henrik Björklund (Tommy Enström) spel 5–4. 3–1 (19.52) Linus Karlsson (Kyle Osterberg/Josef Ingman). Skott: 10–7.

Tredje perioden: 1–4 (1.12) Kalle Jellvert (Victor Berglund), 2–4 (7.10) Viktor Liljegren u.a. 2–5 (15.04) Daniel Sylwander (Magnus Häggström), 3–5 (16.38) August Nilsson ua. Skott: 12–7. Totalt: 31–26.

Utv, Karlskrona: 4x2 min.

Modo: 6x2 min.

Domare: Richard Magnusson.

Publik: 2354.