De är Modos mest utvisade spelare genom tiderna: "Var närmast hänsynslös"

10) Nicklas Danielsson

107 matcher/154 minuter

Snitt: 1,44

Danielsson är mer känd som en poänggörare än en buse men faktum är att han kvalar in på den här listan. Nu har vi inte rett ut exakt hur minuterna är fördelade på de olika utvisningstyperna men troligen är det ett antal tiominutare för snack med domarna som har gjort att det dragit iväg. Danielsson (och kedjekamraterna Sundström och Skröder) hade en förmåga att vara ifrågasättande, om man säger så...

9) Magnus Wernblom

628 matcher/931 minuter

Snitt: 1,48

Bara nia? Ja, faktiskt är det så. Ser man till totala antalet utvisningsminuter är "Mr. Modo" däremot ohotad etta i klubbens historia. Räknar man in slutspelet är Wernblom långt över 1000 sammanlagt. Men han spelade också väldigt många matcher i Mododressen, vilket gör att snittet inte blir högre än 1,48. Plats nummer nio är för all del ändå passande...

8) Lukas Wernblom

90 matcher/139 minuter

Snitt: 1,54

... och faktum är att Magnus blir brädad av sonen Lukas, som ju är aktiv i klubben numera. Tar man i beaktande att Lukas hade förhållandevis lite istid under inledningen av sin seniorkarriär är det en ansenlig mängd minuter 18-åringen har skrapat ihop till på relativt kort tid. Är onekligen en retsticka.

7) Miroslav Hlinka

86 matcher/136 minuter

Snitt: 1,58

Slovaken hade emellanåt en förmåga att dra på sig så kallade onödiga utvisningar. 136 minuter på två säsonger blev det, kryddat av åtminstone ett par matchstraff (minns exempelvis en passiv boxningsmatch mot Djurgårdens Mikael Magnusson 2003). Hlinka har dessvärre gått ur tiden – han tog sitt eget liv för fem år sedan, 42 år gammal.

6) Tomas Jonsson

140 matcher/222 minuter

Snitt: 1,58

Jonsson var inte känd som någon bråkstake men 222 minuter blev det i Mododressen för en av medlemmarna i "Triple Gold club", det vill säga en med både OS-guld, VM-guld och Stanley Cup-ring. Jonsson hann ju dessutom vinna SM-guld med Modo 1979. Samma säsong drog han på sig 77 utvisningsminuter i grundserien, vilket han var tvåa med i ligan efter Frölundas ökända back Anders Broström.

5) Mika Lehtinen

94 matcher/149 minuter

Snitt: 1,59

Ingen storväxt spelare på något sätt, Lehtinen mäter "bara" 177 centimeter över marken, men finländaren gjorde sig likväl påtaglig på isen med en fysisk och småful spelstil. Inte minst var han "skicklig" på att använda sin klubba på sätt som emellanåt passerade gränsen för vad som var tillåtet.

4) Ole-Kristian Tollefsen

93 matcher/157 minuter

Snitt: 1,69

Norrmannen hade under sina år i Nordamerika gjort sig känd för att inte lägga fingrarna emellan. Säsongen 2005/06 drog han exempelvis på sig 155 minuter i Columbus farmarlag Syracuse i AHL och det var fler än en gång som han kastade handskarna och slogs. Fortsatte på den hårdföra vägen i Mododressen.

3) Andreas Pihl

148 matcher/277 minuter

Snitt: 1,87

Stor som ett hus och en defensiv förmåga. Hade en fysik och en spelstil som renderade i frekventa besök på botbänken, både i Mododressen och senare i Linköping. Har över 1100 utvisningsminuter totalt i SHL/Elitserien och SM-slutspel och vann som Modospelare utvisningsligan 2001/2002 (113 minuter).

2) Timo Blomqvist

108 matcher/230 minuter

Snitt: 2,13

En stenhård, fysiskt spelande back. Kul anekdot: Säsongen 1989/90 inledde Modo på ett lysande sätt med fyra segrar och en oavgjord match under de fem första omgångarna. Sedan kom en förlust mot Luleå i Delfinen – och i samband med den sopade Blomqvist knytnäven i en tegelvägg och skadade handleden. Finländaren missade ett antal matcher och det gick utför för Modo som med nöd och näppe hängde kvar via kvalspel.

1) Peter Forsberg

211 matcher/452 minuter

Snitt: 2,14

En av världens främsta ishockeyspelare genom tiderna – och den spelare som dragit på sig flest utvisningsminuter i snitt per match i Mododressen, enligt våra kriterier. Slog som gallerprydd junior igenom i elitserien i början av 90-talet och var närmast hänsynslös mot både andra och sig själv. En av vår tids största vinnarskallar som gjorde allt för att vinna, vilket lämnade avtryck i både poäng- och utvisningskolumnen.

Fotnot: Siffrorna gäller grundserien och kriteriet för att kunna ta plats på listan är att spelaren i fråga gjort minst två säsonger i Mododressen. Värst annars är Jan Brejcak som drog på sig 78 utvisningsminuter på bara 18 matcher säsongen 2016/17, vilket ger ett snitt på 4,33 minuter per match. Noterbart är också att Dan Hinote hade 3,05 minuter i snitt under 44 matcher. All statistik är hämtad från Eliteprospects.com.