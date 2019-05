Björklöven hämtar ny målvakt från USA: "Varit på hög nivå"

Björklöven har sökt en uppgradering på målvaktssidan. Och med allt färre svenska målvakter på spelarmarknaden, så vänder sig sportchefen Per Kenttä inte oväntat till utlandet. På fredagen presenterades Joe Cannata som den som ska bilda målvaktspar med Mattias Pettersson nästa säsong.

29-åringen har den gångna säsongen haft kontrakt med NHL-klubben Colorado Avalanche, men spenderade hela säsongen i farmarlagets farmarlag, Utah Grizzlies i ECHL. Cannata har dock gjort flera säsonger tidigare på en nivå högre, i AHL.

Han har även gjort fyra år på den högsta nivån i den amerikanska collegehockeyn. Nu har han skrivit på ett kontrakt på ett år med Björklöven.

– Joe är en målvakt som är fruktansvärt lugn i målet och hetsar aldrig upp sig. Han är bra skolad och varit med på hög nivå, därför tror vi att han kan komma in och gör ett gott jobb i Björklöven, säger Björklövens sportchef Per Kenttä till klubbens hemsida, som också skriver att Cannata var med som tredjemålvakt då Colorado Avalanche mötte Ottawa Senators i Stockholm den gångna säsongen, och även funnits med som tredjemålvakt under Colorados slutspelsmatcher de senaste veckorna.

– Det känns väldigt spännande att komma till Umeå och Björklöven. Jag har hört väldigt bra saker om Umeå från Andrew Raycroft som spelade i Björklöven för några säsonger sedan. Han jobbar med min målvaktstränare och han har bara bra saker att säga om fansen, staden och organisationen, säger Joe Cannata.