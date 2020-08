Hockeyallsvenska läget just nu – så här bygger Modo och de övriga lagen sina trupper

ÖA-sporten gick igenom de 14 allsvenska lagen och kollade hur läget är just nu.

14 lag? Jo, sent under måndagskvällen blev det definitivt att Väsby ersätter Karlskrona. Sedan är det också så att några klubbar väljer att sitta still i båten och avvaktar transfermarknaden då det kommer att hända mycket framöver då det nu inte längre är spelarnas marknad och lönerna sänks.

Dessutom har klubbar gjort klart med spelare men som inte presenterats, bland annat för att några stämplar.

Så här är i alla fall läget just nu hos de 14 hockeyallsvenska klubbarna.

AIK

Tränare: Håkan Åhlund (ny).

Trupp: 2 målvakter, 7 backar, 12 forwards.

In målvakter: Claes Endre, Boden, Edvin Olofsson, Väsby. Backar: Christian Kåsastul, Frisk Asker, Amil Krupic, Kristianstad, Simon Fernholm, Filip Windlert, TPS, Oliver Horssell, Väsby. Forwards: Anton Holm, Skellefteå, Fredrik Weigel, Björklöven, Anton Karlsson, Villacher, Nicklas Heinerö, Oskarshamn, Johan Johnsson, HV71.

Ut (ett urval): Henrik Rommel, Väsby, Emil Aronsson, Södertälje, Jacob Dahlström, do, Sam Marklund, ej klart, Ricard Blidstrand, do, Johan Larsson, do, Johan Porsberger, do.

Kommentar: Har bytt ut stora delen av den trupp som kom toksist förra säsongen. Har många spännande hemvändare och klasspelare, men ett frågetecken på målvaktssidan. Går AIK in i seriespelet med två orutinerade division 1-målvakter? Tror inte det.

Almtuna

Tränare: Robert Kimby (ny).

Trupp: 3 målvakter, 7 backar, 13 forwards.

In målvakter: Erik Hanses, Modo. Backar: Alexander Anderberg, BIK, Nikolai Belov, Modo, Anton Björkman, LHC, Simon Löf, Hudiksvall. Forwards: Emil Berglund, Timrå, Felix Carenfeldt, Djurgården J20, Jesper Norbäck, Vimmerby, David Karlström, AIK J20, Martin Mellberg, college USA.

Ut (ett urval): Per Svensson, Timrå, Sebastian Fakt, BIK, Tony Mårtensson, slutar, Tobias Åhström, Modo.

Kommentar: Är in princip klara med truppbygget då Erik Hanses presenterades häromdagen. Tony Mårtensson, värvningsansvarig, har haft som prio att hitta en rutinerad målvakt och Almtuna kan bli exakt den omstart på karriären som Hanses behöver.

BIK Karlskoga

Tränare: Karl Helmersson (ny).

Trupp: 2 målvakter, 8 backar, 12 forwards.

In målvakter: Stefan Steen, Vasa. Backar: Arvid Aronsson, Vita Hästen, Axel Bergqvist, Kitchener. Forwards: Sebastian Fakt, Almtuna, David Lindquist, Björklöven, Henrik Björklund, Modo, Robin Carlsson, Tingsryd, Aleksi Rekonen, Ässät.

Ut (ett urval): Fredrik Forsberg, HV 71, Jesper Kokkonen, do, Oliver Eklind, Örebro, Fredrik Höggren, Kristinehamn.

Kommentar: Har några riktigt tunga tapp i Forsberg och Kokkonen, men har täppt igen luckorna på ett bra sätt och Henrik Björklund är poänggaranti och han kommer att spela högre upp i hierarkin i BIK än vad han gjorde i Modo.

Björklöven

Tränare: Hans Wallson (ny).

Trupp: 2 målvakter, 7 backar, 12 forwards.

In målvakter: Kevin Poulin, Ontario Reign, Isak Montler, Lindlöven. Backar: Daniel Norbe, HV 71, Daniel Rahimi, Växjö, Karl Johansson, Graz. Forwards: Gustav Possler, Lukko.

Ut (ett urval): David Lindquist, BIK, Joe Cannata, Oskarshamn, Brian Cooper, do, Oliver Larsen, do, Fredric Weigel, AIK, Hardy Häman Aktell, Växjö, August Tornberg, Västerås.

Kommentar: Erik Ullman är inte presenterad men förre Västervik-backen blir den som tar den åttonde backplatsen. Har en stark backsida och forwardssidan är bredast i serien där alla formationer kan och kommer producera.

Kristianstad

Tränare: Mikael Gath.

Trupp: 2 målvakter, 8 backar, 15 forwards.

In målvakter: Mattias Pettersson, Björklöven, Calle Clang, Rögle. Backar: Acke Ringström, Herlev, Carl Ernstig, Troja, Erik Flood, Hudiksvall, Rikard Olsén, Vita Hästen, William Pethrus, Karlskrona. Forwards: Max Wahlgren, Modo J20, Joel Wahlgren, do, Adam Falk, Djurgården J20, Lucas Edmonds, Växjö J20, Oscar Öhman, Troja, Kevin Wennström, Rögle.

Ut (ett urval): Anton Heikkinen, Södertälje, Tony Pappila, Hanhals, Amil Krupic, AIK, Joel Gistedt, slutar.

Kommentar: I stort sett klar med lagbygget och har en bred forwardssida. Ska bli spännande att se hur mycket utrymme bröderna Wahlgren får.

Modo Hockey

Tränare: Ville Nieminen (ny).

Trupp: 3 målvakter, 8 backar, 11 forwards.

In målvakter: Anthony Peters, Iserlohn. Backar: Brendan Mikkelson, Salzburg, Jesper Dahlroth, Oskarshamn, Frank Corrado, Belleville. Forwards: Gustav Olhaver, Tingsryd, Filip Sveningsson, Oskarshamn, Mikkel Aagaard, Wolfsburg, Sebastian Ohlsson, Timrå, Max Tjernström, RB Hockey Juniors, Edwin Hedberg, Litvinov.

Ut: Jonathan Johnson, Skellefteå, Patrik Karlkvist, Vasa, Adam Tambellini, Rögle, Victor Berglund, Luleå, Mattias Norlinder, Frölunda, Tom Hedberg, Brynäs, Henrik Björklund, BIK, Joakim Hagelin, klubb ej klar, Erik Hanses, Almtuna, Fredrik Olofsson, Oskarshamn, Kim Rosdahl, do, Mathias From, Düsseldorf, Ikka Kangasniemi, Pelicans, Patrik Bartosak, do, Nikolai Belov, Almtuna, Johan Forsberg slutar.

Kommentar: I princip ett helt nytt lag jämfört med förra säsongen och byggherren Fredrik Glader är inte klar än. Ytterligare en back ska in, liksom en förstaline-center och en producerande toppforward. Det lär dock dröja innan de landas då spelarmarknaden kommer att bli intressantare ju längre tiden går.

Mora

Tränare: Johan Hedberg (ny).

Truppen: 2 målvakter, 9 backar, 12 forwards.

In målvakter: Matteus Ward, Linköping J20. Backar: Isac Heens, AIK. Forwards: Lukas Wernblom, Västervik, Oskar Stål-Lyrenäs, Tingsryd, Isac Andersson, Frölunda J20, Nils Thomasson, Växjö J20, Robin Johansson, Linköping, Ludvig Larsson, Binghampton.

Ut (ett urval): Emil Bejmo, ej klart, Isak Wallin, do.

Kommentar: Gjorde fiasko förra säsongen och största förändringen är på tränarsidan där Johan Hedberg kommer in. Backsidan ser rutinerad och stabil ut, men stort frågetecken för målvakterna. Är det den här säsongen Lukas Wernblom tar det stora klivet?

Södertälje

Tränare: Dennis Bozic och Nichlas Falk.

Truppen: 2 målvakter, 7 backar, 14 forwards.

In backar: Oscar von Sivers (fd Eklund), Hradec Kralove, Henrik Malmström, Västervik. Forwards: Emil Alba, Västervik, Jacob Dahlström, AIK, Emil Aronsson, do, Anton Heikkinen, Kristianstad, Matt Bailey, Ingolstadt, Simon Andersson, Modo J20.

Ut (ett urval): Sebastian Bengtsson, ej klart, Martin Janolhs, do, Anton Blomberg, Västervik, Christopher Liljewall, Timrå.

Kommentar: Är i princip färdigbyggt och SSK ser riktigt bra ut med ett stabilt målvaktspar, rutin på backsidan och en spännande forwardssida där nye Anton Heikkinen kan bli en av säsongens mest intressanta spelare att följa.

Timrå

Tränare: Fredrik Andersson.

Truppen: 2 målvakter, 8 backar, 12 forwards

In målvakter: Jacob Johansson, Linköping. Backar: Per Svensson, Kloten. Forwards: Hugo Reinhardt, USA-college, Christopher Liljewall, Södertälje, Jacob Blomqvist, Brynäs, Viktor Lodin, Örebro.

Ut (ett urval): Viktor Brattström, Koo-Koo, Sebastian Ohlsson, Modo, Emil Berglund, Almtuna.

Kommentar: Tycker att sportchefen "Nubben" Norberg vunnit silly season. Han har fått behålla de spelare han ville ha kvar (Viktor Brattström undantagen), Dahlén stannade och därmed är förstakedjan intakt och med nya Blomkvist och Liljewall har Timrå seriens starkaste centersida.

Tingsryd

Tränare: Magnus Bogren.

Truppen: 1 målvakt, 5 backar, 7 forwards.

In målvakter: Adam Åhman, HV 71. Forwards: Romans Semjonovs, Vimmerby, Sebastian Åkesson, Halmstad, Hannes Johansson, Karlskrona, Filip Cederqvist, BIK, Simon Appelqvist, Brynäs J20.

Ut (ett urval): Gustav Olhaver, Modo, Robin Carlsson, BIK, Oskars Stål-Lyrenäs, Mora, Filip Owesson, Herlev.

Kommentar: Långt i från klara med truppbygget men lär ha en hel del spelare i pipen. Har tappat stor offensiv kapacitet och de presenterade nya spelarna är inte lika stora namn, men Semjonovs och Åkesson gör intressanta besök i hockeyallsvenskan.

Vita Hästen

Tränare: Tony Zabel.

Truppen: 3 målvakter, 4 backar, 4 forwards.

In målvakter: Julius Pohjanoksa, TPS, August Hedlund, AIK. Backar: Albert Lyckåsen, Linköping, J20, Jakob Stöffting, Leksand J20, Jaako Jokinen, JYP, Marcus Fagerudd, Södertälje. Forwards: Marcus Karlberg, Leksand.

Ut (ett urval): Christopher Fish, ej klart, Jacob Spångberg, do, Simon Fernholm, AIK, Rikard Olsen, KIK, Istvan Bartalis, Fehervar.

Kommentar: Sägs att även Vita Hästen har många spelare klara, men har inte presenterats officiellt. En av dem lär vara backen Nicklas Folin, senast i Västervik. Istvan Bartalis är ett riktigt tungt tapp då han stundtals var SHL-mässig i sitt spel förra säsongen.

Väsby

Tränare: Viktor Tuurala.

Truppen: 2 målvakter, 8 backar, 13 forwards.

In målvakter: Sebastian Andersson, Hammarby. Backar: Rasmus Sörgardt, Tingsryd. Forwards: Oskar Andrén, Ferris State University, Andreas Maier, Mörrum, Linus Pellfolk, Spånga, Andreas Nordstrand, KHK.

Ut (ett urval): Edvin Olofsson, AIK, Oliver Horrsell, do.

Kommentar: Här kan det komma att bli förändringar då Väsby blev definitivt klart för hockeyallsvenskan i måndags. Henrik Rommel, senast i AIK och ett tag klar för Karlskrona, lär vara på ingång, liksom Henrik Lundberg och Jacob Spångberg.

Västervik

Tränare: Mattias Karlin.

Truppen: 3 målvakter, 3 backar, 8 forwards.

In målvakter: Daniel Marmenlind, Visby, Zackarias Skog, USA-college. Backar: Saku Kinnunen, IPK, Alexander Anderberg, Almtuna, Michael Kapla, New Foundland. Forwards: Fabian Ilestedt, Nybro, Anton Blomberg, Södertälje, Gerry Fitzgerald, Lehigh Valley, Gilbert Gabor, Banska Bystria, Marcus Westfält, Brynäs, Kellen Jones, Thurgau.

Ut (ett urval): Emil Alba, Södertälje, Henrik Malmström, do, Erik Ullman, ej klart, Lukas Wernblom, Mora.

Kommentar: Är inofficiellt i princip klara med lagbygget. Oscar Pettersson lär bli klar och sedan ska två spetsforwards in.

Västerås

Tränare: Thomas Paananen.

Truppen: 2 målvakter, 7 backar, 11 forwards.

In backar: August Tornberg, Björklöven, Gustav Berglund, Frölunda. Forwards: Lukas Zetterberg.

Ut (ett urval): Kenny Källström, slutar, Kelsey Tessier, Bad Nauheim.

Kommentar: Inför förra säsongen dränerades Västerås på klass-spelare på ungefär samma nivå som Modo den här våren. I år har VIK fått behålla kontinuiteten och spelaromsättningen är liten. Tornberg blir försvarschef och Lukas Zetterberg kommer att tillhöra poängligetoppen.