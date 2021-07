"Hinken" om lagpusslet och hur han jobbar med värvningar: "Inte mycket för att kohandla"

Spelare och ledare i Modo Hockey har nu semester fram tills återsamlingen 2 augusti men så mycket ledighet har inte Henrik Gradin. Han har fullt upp med att sätta ihop ett slagkraftigt hockeyallsvenskt lag.

– Nej, jag är inte färdig men vi är på god väg. Två backar ska in samt en forward, en högerfattad poängspelare.

Det är planen fram tills dess att serien drar i gång, men det betyder inte att butiken är stängd sedan.

– Vi kan mycket väl värva in ytterligare en forward senare, det finns pengar kvar, säger "Hinken" utan exakt gå in på hur mycket som finns kvar av spelarbudgeten.

Just nu är HV71 den stora snackisen i hockeyallsvenskan och förmodligen också den största favoriten någonsin att springa hem serien.

En redan ekonomiskt välmående klubb klev ner i hockeyallsvenskan med en pengafallskärm och HV-ledningen har inte legat på latsidan under silly season.

Man kan säga att de har dammsugit den hockeyallsvenska marknaden på riktigt intressanta spelare.

– Ja, de har tagit varenda spelare känns det som. Vi har varit intresserade av tre spelare som hamnade hos HV till slut, säger "Hinken" och fortsätter:

– När jag förhandlar om spelare vet jag ju inte vilka fler klubbar som är intresserade. Vid en förhandling med en spelare vi vill ha lägger jag mitt toppbud direkt, jag är inte mycket för det här med att kohandla, utan vill vi ha en spelare, då lägger jag ett bud.

Så du lägger ett bud och sedan är det "take it or leave it", kan man säga så?

– Ja, lite så är det, även om det kan vara förhandlingar om bonus och så. Jag talar om vad jag har att lägga och då får det bli så.

– Visst, vi missar säkert spelare också, men så är det. Rätt eller fel vet jag inte, men så jobbar jag.

Senaste spelaren in, Sam Vigneault, vad kan du berätta om honom?

– Det är en kille vi tagit in väldigt mycket referenser på och kollat mycket video då vi inte kunnat se honom live. Men vi har fått väldigt bra referenser, både jag och Mattias (Kallin).

Är det en Kalle Jellvert-ersättare rakt av?

– Nej. Vi anser att vi har fyra bra centrar och vi har ingen rangordning utan det är upp till spelarna att utmana sig själva för att visa vilken roll de vill ha.

– Sedan har vi centrar som ska spela ytterforwards men som kan axla en centerroll på ett bra sätt, som Mikkel Aagaard och Mattias Modigs. Vi känner att vi är väldigt starka i mitten.

Är du nöjd med din silly season så här långt?

– Ja, det tycker jag även om jag gärna hade varit klar nu med en eller två forwards till, men av olika anledningar så har det inte fallit rätt ut på vissa spelare som vi trodde skulle få, men inte fick.

– Men jag är nöjd med den trupp vi har, men den ska som sagt kompletteras, avslutar Henrik Gradin.