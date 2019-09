High coast distillery släpper rockwhisky – samarbetar med In Flames: "Förra gången sålde de slut direkt"

Whiskyn från Bjärtrå släpper nu 300 flaskor med lite rockigare toner än vanligt. Företaget har nämligen för andra gången sedan starten låtit bandet In Flames sångare Anders Fridén välja ut ett fat.

– Vi älskar att samarbeta med kreativa och intressanta personer och In Flames passar perfekt in på den beskrivningen, säger Henrik Persson som är sälj- och marknadschef på High Coast Distillery.