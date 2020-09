Heta känslor när byborna från Östergraninge fick möta politikerna i avloppsfrågan: "Gör om och gör rätt"

Landsortsborna från Östergraninge hade under torsdagskvällen samlat sina styrkor för att diskutera med politiken om avloppsfrågan och rätten till enskilt avlopp.

På plats fanns det drygt 50 stycken bybor som ville ha svar och bli hörda.

De politiker som fanns på plats för att svara var Lars Sahlen (V), Anton Ångman (C), Maria Wennberg (C), Joel Ölund (C), Roger Westerlund (-), Sebastian Nygren (V), Johan Andersson (C), Birgitta Häggqvist (VI) och Tommy Nilsson (SD).

Bybornas mål med mötet var främst att få politikerna att ta tillbaka besiktningarna på avloppen och göra om dem.

– Vi vill att besiktningarna av enskilda avlopp ska underkännas och göras om, så det blir rätt, säger Sven-Olof Jansson till politiken.

Innan mötet hade Sven-Olof Jansson diskuterat med de andra boende i Östergraninge och tillsammans hade de kommit fram till krav som de ville få igenom.

– Vi har tre stycken krav för att vi ska bli nöjda, ta bort hotet om vitesföreläggande, ta tillbaka beslutsrätten rörande avloppen som idag ligger på tjänstemannanivå och gör om besiktningarna.

Flera av politikerna på plats hade själv blivit drabbade av ett underkänt avlopp så de förstod till viss del bybornas känslor. Dock kunde de inte svara på alla frågor eller krav som de ställde.

– Det är svårt att bemöta kritiken då vi inte sitter på kunskapen på detaljnivå men jag tror inte att det här är vårt sista möte om detta, säger kommunalrådet Johan Andersson (C).