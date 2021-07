Heroiskt kämpande Gottne föll tungt: "Vi gör för många misstag"

– Vi är inne i en tuff period just nu, tredje raka förlusten och det är tufft, säger mittfältaren Danny Harmon som i alla fall gjorde sitt för att hjälpa Gottne till poäng.

Lite vind, nästan 30 grader och strålande solsken – det var i alla fall perfekta förutsättningar för hemmapubliken.

Och Gottne gjorde en helt okej första halvlek, en heroisk andra halvlek, men straffades för sina ödesdigra misstag under de första 45 minuterna.

Som när försvaret stod och sov när Storfors skickade in ett långt inkast i Gottnes straffområde.

Som när målvakten Anthony Ferrara feltajmade en brytning och blev frilägesutvisad i 42:a minuten.

– Vi sätter oss i svåra situationer i den första halvleken men vi får ta med oss hur vi spelade i den andra, säger Danny Harmon.

Storfors från Piteå slåss i botten av tabellen medan Gottne jagar en topplats, men det var Storfors som fick en smakstart efter ett drömmål av Kalle Strömbäck som borrade in bollen i nätmaskorna via en volley.

I andra halvlek gick Gottne all in på en kvittering och man skapade massor av chanser, framförallt för att Emir Ragipovic tog sig ur den isolering han varit vi under de första 45 minuterna då han knappt fick röra bollen,

Och kvitteringen kom i den 80 minuten då Danny Harmon grundlurade Storfors med sin frispark.

Men med bara tio man började Gottne knäa i värmen och på matchens nästan sista spark kunde Storfors placera in segermålet efter ett friläge.

– Det ser inte bra ut nu då vi har tre raka förluster och det stämmer inte riktigt, säger Danny Harmon som såg de sista minuterna från bänken.

– Jag är tillbaka efter avstängning och en sträckning och har knappt tränat så jag fick kramp.

Div 2 Norrland

Gottne IF-Storfors 2–3 (1–2)

0–1 (12) Kalle Strömbäck, 1–1 (27) Danny Harmon, 1–2 (29) Peter Berglund, 2–2 (80) Danny Harmon, 2–3 (90+7) Joseph Virtala.

Domare: Oskar Nilsson.