Heroiskt Gottne nära cupskräll – föll i förlängningen mot BP

Precis som i fjol skakade ett Ö-vikslag Brommapojkarna i Svenska Cupen. Friska Viljor tog stockholmarna till en förlängning 2018 – och Gottne gjorde detsamma detta år.

Första halvlek blev lite som förväntat, där BP hade mycket boll och Gottne försvarade sig bra. Hemmalaget såg ut att ha bra kontroll och var på väg att hålla 0–0 halvleken ut men i slutet dök en chans upp lite från ingenstans och Albin Linnér cykelsparkade in 0–1.

En kalldusch för Gottne, som dock repade mod och gjorde en riktigt bra andra halvlek. Tidigt fick hemmalaget straff efter en handssituation och Danny Harmon klippte till med högerfoten: 1–1 var ett faktum.

Gästerna gjorde 1–2 på en frispark men inte heller det sänkte hemmalaget som snarare växte ju längre matchen led inför den stora hemmapubliken.

Adam Johnson ordnade också 2–2 när han stötte in bollen i mål i straffområdet och Gottne gasade sedan på för ett segermål mot ett BP som såg skakat ut.

Matchen gick till förlängning – och där dog drömmen om en cupskräll för Gottne slut när Albin Linnér än en gång dök upp som gubben i lådan i hemmalagets straffområde och satte 2–3.

När hemmalaget sedan jagade en kvittering satte Eric Johana Omondo 2–4 vilket var mer av akademisk betydelse.

Allt som allt en närmast heroisk insats av Gottne som spelade en modig, rolig fotboll och bjöd på en riktig cupfest på Haraldsängen.

Matchens hjälte

Måste vara Rasmus Emanuelsson i BP:s mål. Gottne saknade verkligen inte chanser att både avgöra i slutet av ordinarie matchtid och sedan kvittera under förlängningen. Rami Mansour höll sig framme, Adam Johnson tryckte till från nära håll och Emir Ragipovic hade två, tre riktigt vassa lägen – men Emanuelsson räddade sitt lag.

Matchens kvickaste

Ellinton Antonio Costa Morais byttes in halvvägs in i andra halvlek, i samband med en frispark. Bollen lyftes in mot straffområdet – och brassen nickade in 1–2 otagbart med sin första bolltouch redan efter tio sekunder.

Matchens tre bästa Gottnespelare

1) Emir Ragipovic, mittfältare

Gottnes trollgubbe var verkligen på spelhumör, drev upp tempot med sina kvicka fötter och skapade saker i offensiv riktning. Hade en jättechans att kvittera i förlängningen.

2) Danny Harmon, mittfältare

Han har en osviklig förmåga att kliva fram när det behövs, den gode Harmon. Den här gången dunkade han helt utan nerver in 1–1-bollen på straff i början av andra halvlek. Bra i övrigt också.

3) Rami Mansour, mittfältare

Vill och vågar hela tiden. Spelade viktiga roller då han först låg bakom straffen och sedan spelade fram till Adam Johnsons 2–2-mål.

MATCHFAKTA

Gottne IF–IF Brommapojkarna 2–3 (0–1, 2–1) e. förl.

0–1 (43) Albin Linnér, 1–1 (49) Danny Harmon, straff, 1–2 (65) Ellinton Antonio Costa Morais, 2–2 (76) Adam Johnson, 2–3 (93) Albin Linnér, 2–4 (119) Eric Johana Omondi.

Varning, Gottne: Emir Ragipovic.

Domare: Henrik Molin, Östersund.