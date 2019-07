Hernö Gin vinner nytt pris – belönas med guld i internationell tävling: "Oerhört glad"

Hernö Jupiter Cask Gin tävlade i kategorin för fatlagrade gin, och visade att det höll hög klass.

"Jag är oerhört glad och tacksam över att juryn för en etablerad tävling som denna tycker att Hernö Jupiter Cask är guld värd. I femtio år har en utmärkelse från IWSC varit det kvalitetsmärke med hög status. Det är värt att fira", berättar Jon Hillgren, vd och grundare av Hernö gin, i ett pressmeddelande.

Hernö Jupiter Cask vann också titeln World's Best Matured Gin 2019 i tävlingen World Gin Awards, som ägde rum i februari. Strax därefter valdes Jon Hillgren in i "The gin Hall of Fame", som tredje person någonsin.

Hernö gin är Sveriges första renodlade gindestilleri och är Europas mest prisbelönta gin.