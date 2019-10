Hemslöjdsföreningar från Ångermanland på resa till Norrbotten

Lördagen inleddes med besök i världsarvet Gammelstad, där vi fick en fantastisk guidning under rundvandringen bland de 408 kyrkstugorna. Vi fick gå in i en visningsstuga samt i Nederluleå kyrka, som uppfördes under 1400-talet och är bevarad i ursprungligt skick.

Färden gick tillbaka in till Norrbottens Museum i Luleå och utställningen ”Hallå Slöjd”, en mycket fin presentation av slöjdens utveckling i norra Sverige från 1890-talet fram till nutid, guidad av Christina Lindmark, tidigare hemslöjdskonsulent i Norrbottens län. Under 2019, Kulturarvsåret, hade Norrbottens hemslöjdsföreningar ordnat workshops med duktiga slöjdare som ledare och arbetat fram nya alster byggda på traditionella mönster. Dessa fanns med i utställningen.

På eftermiddagen for vi vidare över polcirkeln till Jokkmokk och Gamla Apoteket, nu kulturhus och plats för utställningar och försäljning av slöjdalster. Dessutom hann vi med ett besök på Stoorstålka med samiska designprodukter.

Söndagen inleddes med besök på Jokkmokks Tenn, där vi fick följa processen från råvara till färdig slöjdad produkt, i detta fall i tenn, men de arbetar också i silver och guld. Imponerande hantverks- skicklighet!

Slutligen besökte vi Ajtte Samemuseum, där vi fick lära oss mycket om samisk kultur och liv: smycken, koltar från hela sameområdet, jakt, djur och natur, bruksföremål men också om nybyggarliv och samexistens mellan samer och svenskar. Under hela resan i Norrbotten fanns Elise Tullnär Nilsson, ordförande i Norrbottens läns Hemslöjdsförening med som suverän guide.

Sent på söndagskvällen återvände vi hem fyllda av vackra vyer, mycken lärdom och inspiration

Annika Sahlin och Lillemor Eliasson

Härnösands hemslöjdsförening