Hemlösa coronakatter ökar trycket på Djurskyddet – söker stöd för katthem i Ö-vik: "Skulle ändra spelplanen helt"

Djurskyddet Örnsköldsvik är en ideell förening som verkar för att hjälpa upphittade djur, främst katter och hitta antingen deras ägare eller nya hem åt dem.

I dag har föreningen nio styrelsemedlemmar och en handfull jourhem, men det är långt ifrån nog för att klara av att hjälpa alla katter. 2020 har nämligen antalet katter som kommit in till dem varit betydligt högre än vanligt.

– Oron finns för att det som kallas coronakatter gör att det blir ännu mer till hösten, säger Djurskyddets vice ordförande AnnSofi Pettersson.

Vad är coronakatter?

– Folk skaffar husdjur under coronatider när de varit hemma mycket. Sedan när det börjar återgå mer till det normala med jobb och så vidare, då har de inte tid längre.

Fenomenet kan liknas vid det som kallas sommarkatter, där människor skaffar katt, har den en sommar och sedan kastar ut den när hösten kommer. Även effekten för coronakatter väntas komma till hösten och därför behöver Djurskyddet utöka sin verksamhet.

– Vi är i stort behov av medlemmar och personer som kan ställa upp som jourhem i vårt arbete, eftersom vi inte har något katthem i Örnsköldsvik idag, förklarar styrelseledamoten Karoline Bergström.

Nu tittar man på att söka sponsorer och stöd från kommunen för att starta ett katthem i Örnsköldsvik, något som skulle underlätta föreningens arbete enormt mycket.

– Det skulle ändra spelplanen helt. I dag kan vi bara ta hand om de mest akuta fallen, de som är i dåligt skick eller på en farlig plats till exempel, säger Karoline.

– När det varit katter hela tiden nu har de flesta av oss haft katter hemma. Jag har haft sex stycken hos mig till exempel, fortsätter hon.

Karoline är helt säker på att det finns människor i Örnsköldsvik som vill hjälpa till och vädjar därför till alla som kan tänka sig att ställa upp att kontakta Djurskyddet.

– Vi ser många på sociala medier som är enormt engagerade och det skulle vara så fint att få in dem i den här gemenskapen, för det går verkligen att göra något bra.

– De katter vi fått in de senaste månaderna är fler än vad vi brukar få in på ett år, så vi är alltid i behov av fler jourhem. Vi står för kattsand och kattmat under tiden de har katten, lägger AnnSofi till.

Hur är känslan när ni hittar ett hem åt en katt som haft det svårt?

– Det är jättekul, det är alltid tillfredsställande att se när de hamnar på ett bra ställe. Då känner man att man har gjort skillnad.

Läs mer om Djurskyddet Örnsköldsvik:

Instagram: djurskyddet_ornskoldsvik

Facebook: Djurskyddet Örnsköldsvik

Hemsida: djurskyddetornskoldsvik.com