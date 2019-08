Hellkvists om raset i derbyt: "Det är ett misstag men det är inte därför vi förlorar"

Modo föll med 6–2 mot ett Timrå som haft två svaga matcher i inledningen av SCA-cupen och som nu spelade för sina heder.

Modo spelade inte alls och såg ut att att vara kvar i hotellsängarna under den första perioden i derbyt. Modo var så off i inledningen att Björn Hellkvist kände sig tvingad att ta time out redan efter drygt tre minuters spel. Då hade Modo inte varit ur egen zon.

– Jag kunde nästan se det här komma. Vi försätter oss i en taskig situation i inledningen, men jag är ändå imponerad av laget med tanke på det sätt vi kommer tillbaka i andra perioden då vi trycker ned Timrå som går på knäna och vi kan kvittera.

Där och då var allt frid och fröjd, men i mitten på perioden kommer den omdiskuterade situationen då Magnus Häggström krockar med Timrå-målvakten Victor Brattström som får bryta matchen och Häggström får matchstraff.

– Jag tycker det är en domargroda och den blir helt matchavgörande. Vi spelar inte bra i box play heller, säger Hellkvist som inte var nöjd med domslutet, men han var ändå försiktig i sin kritik mot domarna.

– Vi släpper in ett mål och det må vara hänt, men vi släpper in ytterligare två mål i vårt box play där vi har pucken under kontroll båda gångerna.

– Vi försätter oss i en situation där man kan skylla på ett domarmisstag, och det är ett domarmisstag, men vi har själva satt oss i en sits som slår väldigt hårt mot oss.

Varför sätter ni er i den sitsen då ni inte är med i matchen den första perioden? – Jag tror det är så enkelt som att vi redan vunnit cupen innan matchen och vi behövde inte vinna mot Timrå, ett Timrå som haft det tungt på försäsongen och var tvungna att ha en vinst, säger Björn och fortsätter:

– Så för Timrå betydde en vinst så oerhört mycket men för oss betydde en förlust, rent undermedvetet, inte lika mycket.

Till sist, vad tar ni med er till Ö-vik från det här cupspelet, bortsett från bucklan?

– Att vi fick en cupvinst då det var den här cupen vi kunde vinna. Vi spelar inte Champions Hockey League och det här vad vi kunde vinna och vi gjorde det.