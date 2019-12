Hellkvist om superkedjan, de övrigas produktion och skadeläget: "Ska jobba sig igenom detta"

Modo kommer till spel mot Karlskrona med två raka segrar i bagaget och dessutom har man sex poäng och 10–3 i målskillnad mot Blekinge-laget den här säsongen, men det finns en del frågetecken runt Modos lag.

Därför ska vi försöka räta ut de här och nu. Försöka i alla fall.

– Ja du, jag måste skaffa mig ett grepp om läget. Jag blev fast på Arlanda på söndagskvällen och kom till Ö-vik strax innan träningen, så jag måste prata med lite folk innan jag kan ge klara besked. Det är lite kaos just nu, säger Björn Hellkvist, som i alla fall gjorde sitt bästa för att svara på frågorna.

Vi börjar med Linus Petterssons utlåning till Kristianstad, hur tänkte ni där?

– Det handlar om fyra matcher och det är bra för Linus att få matcher och istid och det är jättebra för Kristianstad. På sikt är det här en jättebra lösning för oss och för Linus, säger Björn som inte varit så mycket inblandad i den här utlåning (sportchefen Fredrik Glader har skött den biten).

På tal om juniorer, hur ska ni ersätta JVM-backen Mattias Norlinder som kommer att missa minst fem hockeyallsvenska matcher?

– Nu testade vi William Wallinder på träningen men inget är avgjort än. Vi får se, säger Björn som också har att välja på en nu skadefri Anton Öhman och en annan juniorback, Hugo Styf.

Hur är det med Joakim Hagelin, spelklar snart?

– Han såg helt okej ut på träningen och han sa att kände sig helt okej, men vi har inte tagit något beslut där heller.

Och då det gäller skador och sjukdomar så finns det en hel rad frågetecken, och där har Hellkvist inte många svar.

Mathias From körde "off ice", Magnus Häggström är sjuk och Kim Rosdahl är på is, men kan inte gå för fullt med sin fraktur.

– From har ingen svår skada, en liten akut grej bara, vilket gjorde att han inte kunde träna, men jag tror att han kan spela mot Karlskrona.

– Då det gäller Kim ska han röntga sig under måndagen och sedan får vi se, men det har tagit mycket längre tid än vad vi tror och hoppats.

– Nu tror jag inte Magnus hinner bli frisk, men blir han det spelar han.

En annan sak: ni har en förstakedja (Patrik Karlkvist, Jonathan Johnson och Adam Tambellini) som verkligen levererar. De har gjort 100 poäng på 30 omgångar. Å andra sidan har övriga 15 forwards som fått istid skrapat ihop 130 poäng tillsammans. Kommentar?

– Framförallt behöver jag en secondary scorer och det har jag inte i dagsläget och det är alla medvetna om.

– Ta Fredrik Olofsson, han snittade fram till omgång 22 en poäng per match. De sista omgångarna har ha bara en assistpoäng och han är inne i en liten svacka.

Saknar han sin radarpartner Kim Rosdahl?

– Det gör han säkert, men samtidigt, ska Freddy göra karriär måste han jobba med sig själv. Han ska inte vara beroende av en spelare som Kim Rosdahl, han ska göra andra spelare bra och det jobbar vi med nu, att han ska jobba sig igenom detta.

Kommer du att rotera i formationerna?

– Vi roterar egentligen inte utan fyller i de luckor som finns och Joel och Max Wahlgren har gjort det superbra, säger Björn Hellkvist avslutningsvis.