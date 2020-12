Helena Fornstedt: "Om jul-projektet blir mindre i år kanske kvinnorna kan plussa upp lite i välmående"

Snart kommer julen, en ensammare jul än vad vi är vana vid. Det kommer att vara jobbigt för många. Det är redan jobbigt för många.

Gemenskap är en viktig del i att det ska bli en god jul, det fann två amerikanska psykologiforskare i en studie om jullycka. Studien visade att människor som såg julfirandet som en tid för gemenskap med familj och släkt var lyckligare än genomsnittet. När nu corona-julen står för dörren är det lite missmodigt att läsa det. Den där gemenskapen ska vi ju undvika just nu. Undvika på grund av ett virus som vi inte ser. Undvika för att en icke-människa just nu styr oss. Hade inte människan övervunnit och tyglat naturen? Det har vi ju trott sen 1600 talet när Francis Bacon var i farten och talade om att vetenskapen skulle användas för att göra människan till naturens herre. En idé som blev poppis bland vetenskapsmän och ingenjörer under industriella revolutionen, för att sedan förbli dominerande fram till våra dagar. Människan har makten och naturen böjer sig under oss.

Om jul-projektet blir mindre i år kanske kvinnorna kan plussa upp lite i välmående?

Vi har kanske makt men inte kontroll. När vi skövlat skogar har fladdermöss drivits närmare oss och med dem kom viruset. Ett virus som styr själva julen! Vi som skulle vara herrarna finner oss begränsade på ett sätt vi inte trodde var möjlig för bara ett år sedan.

Går det att få till en god corona-jul?

Kanske. Enligt studien upplevde religiösa högre grader av jul-lycka. Hållbar konsumtion inverkade också positivt. Män mådde bättre än kvinnor. Kvinnorna var mer stressade, kanhända för att de ofta tvingas axla rollen som projektledare för julfirandet. Om jul-projektet blir mindre i år kanske kvinnorna kan plussa upp lite i välmående?

Forskarna kunde till sin förvåning inte finna att folk som hjälpte andra under julen blev lyckligare av det. Kanske på grund av att det ledde till mer stress - en sak till att hinna med. Trots att vi talar om julen som en tid för generositet brukar få av oss lägga energi på att hjälpa andra just då. Ja, vi kanske ger några slantar extra till välgörenhet men inte så många att vi tvingas dra in på något annat. Många av oss vill ha en god jul för oss själva. Vi vill varken tänka på människor utanför julefridens inre krets eller på naturen i annan skepnad än en julgran. Ändå är det en jul i de förtecknen vi står inför. Det blir en jul då vi tvingas inse att sättet vi utnyttjar naturen slår tillbaka på oss. Men också en jul då vi gör något som många av oss sällan gör, vi avstår något som betyder något för oss själva för att hjälpa andra.

Kanske gör det oss inte lyckligare men trots den sociala distansen gör det oss lite mer sammanbundna, mer solidariska. Kanske kan det få vara det vi i år lägger i orden "en god jul"

Helena Fornstedt PhD Candidate