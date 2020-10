Helena Fornstedt: "När min energi är i botten ligger elförbrukningen på topp"

Ni vet den där tiden på dygnet när man precis kommer hem från jobbet. Den där stunden då arbetspasset på jobbet övergår i arbetspasset hemma. Gnälliga barn sätts framför TV:n. En trött förälder lagar mat och lyssnar på musik. Den andra föräldern slänger in dagens skörd av smutsiga dagiskläder i tvättmaskinen och sätter på torktumlaren av bara farten.

Den tiden, den stunden på dagen då alla människors energi ligger i botten — då ligger energiåtgången i elnätet på topp. Spisen, TVn, stereon, tvättmaskinen, torktumlaren och alla lamporna är igång samtidigt. Och inte bara hemma hos mig, det är samma sak i nästan alla andra hushåll. Elförbrukningen kan vara så mycket högre då att ett extra kolkraftverk måste hållas igång bara för att klara av de enstaka timmarna. I Stockholm har de ett, mitt i stan som bara behövs de där få timmarna. Ingen tycker om det, men ingen kan ta bort det utan att riskera ett elavbrott. Vi som ville sluta med fossil energi och bli så där fint fossilfria, men så tar vi till ful-el från kolkraft för att klara av de där timmarna vid middagstid...

Därför har jag glatt satt på alla möjliga maskiner när jag kommer hem från jobbet

Jaha, tänker du, om jag skippar tvättmaskinen, torktumlaren och TV där vid sex-sjusnåret, gör det så stor skillnad? Nej, det gör det förstås inte. Så mycket el gör inte ett enskilt hushåll av med. Men om vi kunde få många människor att avstå el-krävande aktiviteter under dygnets mest kritiska timmar, så skulle vi kunna jämna ut el-förbrukningen och stänga de där kolkraftverken. Ett sätt att få ner el-topparna är att låta helt vanligt folk bli medvetna om dem.

En forskningsgrupp under ledning av Cajsa Bartusch har provat det på villaägare i Sala. Istället för att låta kunderna där betala för den mängd el som de förbrukade under en månad, satte de ett pris baserats på de fem tillfällen under månaden då de använde mest el. Då började folk förstå att det fanns el-toppar och att det gick att hålla dem nere. Med den nya pris-modellen minskade villaägarnas totala el-förbrukning med 8,4% på vintern (då folk använder mycket el) och 15,6 % på sommaren. En märkbar minskning som skulle kunna minska elnätsägarnas kostnader och i förlängningen kostnaderna för oss användare. Trots detta använder bara 18 av 170 elnätsbolag betalmodeller som liknar denna...

I min elräkning kan man inte få syn på några el-toppar. Därför har jag glatt satt på alla möjliga maskiner när jag kommer hem från jobbet. Nu vet jag mer och kan ändra detta, men jag är ju bara en person. Men om elnätsbolagen gjorde folk medvetna om problemet med el-toppar skulle det vara en annan sak. Det trevliga med det här problemet är nämligen att samtidigt som man gör folk medvetna om det, kan man bjuda in dem till att bli en del av lösningen.

Helena Fornstedt, PhD Candidate Uppsala Universitet