Hedmans nya succé – utklassade motståndet i första semifinalen av Stanley cup

Tampa Bay Lightning har varit NHL:s stora succélag under NHL-slutspelet och Victor Hedman har minst sagt levererat. Ö-vikssonen har nu svarat för 12 poäng under de senaste 14 matcherna och så sent som i måndags nämndes han som en het kandidat till Conn Smythe Trophy.

När Hedmans Tampa Bay Lightning i natt ställdes mot New York Islanders i den första semifinalen blev det en ny uppvisning av både Hedman och hans kollegor. När domaren blåste av matchen hade 29-åringen levererat ett mål och två assist och Tampa Bay kvitterade ut en 8-2-seger.

– Islanders har inte stött på någon som Hedman i det här slutspelet, så de kommer att behöva lista ut hur de ska hantera honom framöver, säger den förre NHL-spelaren Keith Jones i expertpanelen hos NBC Sports enligt Expressen.

Hedman själv kommenterar nattens seger så här för Aftonbladet:

– Vi drar inte för stora växlar på de här siffrorna. Om man vinner med 8–2 eller 1–0 spelar ingen roll. Det handlar bara om att vinna. Vi vet vad vi kan och tänker inte på något annat än att göra det vi ska även i fortsättningen.