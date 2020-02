Härnösandssonen uppkallad till NHL – får chansen efter ismaskinförarens (!) vinstmatch

Det har varit hockeyvärlden stora snackis de senaste dagarna. I Carolina Hurricanes vinstmatch borta mot Toronto Maple Leafs under lördagen skadades både James Reimer, som startade matchen för Carolina, och reservmålvakten Petr Mrazek.

In byttes istället den målvakt som, i absoluta nödfall, kan spela in i matchen. Vid varje NHL-match finns en målvakt redo som nödreserv till lagen om ett lags båda målvakter skulle bli skadade. David Ayres, till vardags vanlig arbetare och före detta ismaskinförare åt hemmalaget Toronto, var lördagens reserv och kastades in i matchen – som Carolina senare vann.

Ayres hyllades efter matchen och borgmästaren i Carolinas hemstad Raleigh har inför Hurricanes nästa hemmamatch på tisdag utnämnt matchdagen till "David Ayres day". Då kan det även komma att bli Härnösandsglans på hyllningarna.

Händelsen öppnade nämligen även upp möjligheten för Härnösandssonen Anton Forsberg.

Forsberg blev under söndagen uppkallad till NHL igen efter att ha spenderat säsongen i farmarlaget Charlotte Checkers. Anton Forsberg, som gjorde NHL-debut säsongen 14/15, har spelat 27 matcher under säsongen i AHL.

Det är första gången den här säsongen som Forsberg kallas upp sedan han trejdades till Carolina i somras. Nu kan han alltså få chansen att göra säsongsdebut i NHL – något som då även blir NHL-debut i Carolinatröjan.

Sedan tidigare står Anton Forsberg noterad för 45 NHL-matcher i Columbus Blue Jackets och Chicago Blackhawks.