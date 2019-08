Härnösandssonen stannar i NHL – skrivit kontrakt med Carolina

I slutet av juni stod det klart att Carolina Hurricanes tar över rättigheterna för två svenska spelare, där den ena var backen Gustav Forsling och den andra Härnösandsbördige målvakten Anton Forsberg.

På tisdagen står det klart att Forsberg också skriver kontrakt med Hurricanes. Det nya kontraktet är skrivet över ett år och är värt 775 000 dollar, cirka 7,4 miljoner svenska kronor. En lön han fick efter att ha varit i skiljedomstol.

Anton Forsberg draftades ursprungligen av Columbus Blue Jackets, där han spelade under tre säsonger innan han 2017 trejdades till Chicago Blackhawks. Där gjorde han under säsongen 17/18 35 matcher med NHL-laget, men spelade endast i AHL-laget Rockford IceHogs under förgående säsong och gjorde där 32 matcher med en räddningsprocent på 91,9.