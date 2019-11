Härnösandssonen som fixar stjärnglansen i Idol – bakom kulisserna: "Jobbat mycket med många stora artister"

Conny Bäckström gör visserligen sitt jobb i kulisserna. Men resultatet av hans kreativa arbete syns ofta på bästa sändningstid.

Han är född och uppvuxen i Härnösand och har en gedigen meritlista som makeup-artist. Tänk dig många av de stora TV-programmen i tablån. Som Stjärnorna på slottet, Melodifestivalen, Eurovision Song Contest och Stjärnornas stjärna.

Om du har uppmärksammat Kisthi Tomitas sminkning i årets Idol så är det Conny Bäckströms verk. Han har nämligen ansvaret för att sminka jurymedlemmen.

– Jag har sminkat en del gästartister också, och hjälpt till när det varit många Idoler som i början av säsongen, berättar han.

Även Gussjös egen Gottfrid Krantz har suttit i sminkstolen hos honom.

– Då pratade vi om Härnösand och allt möjligt. Det är jättetråkigt att han fick lämna. Han har verkligen gjort sin egen grej, och varit unik i det han gör. Duetten med Carola var verkligen superbra, säger Conny Bäckström som sminkade Carola den kvällen.

Han har även jobbat med att sminka den folkkära artisten i "Carolas Advent". Men Carola är inte den enda stora artisten som anlitar Conny Bäckström. I Allsång på Skansen jobbar han till exempel bara med att sminka Sanna Nielsen.

– Det har blivit att jag har jobbat mycket med många stora artister. Jag vet inte hur det kommer sig. Jag tror på att vara duktig och ödmjuk i sitt arbete, säger Conny.

På frågan om det är han själv eller artisterna som tar kontakt, svarar han artisterna.

– Det sprider sig. Och det handlar till viss del om kontakter, men såklart också om begåvning. Det är ett jätteroligt jobb, säger han.

Men det var inte som makeup-artist han startade karriären. Gymnasiet gick han i Sundsvall, estetisk bild. Därefter, 1995, började han på balettakademien och har jobbat som musikalartist och tio år med After Dark.

– Det finns en röd tråd. Jag tycker om att få vara kreativ och har haft kreativa yrken. När jag läste estetisk bild handlade mycket om linjer och former, när jag gick på balettakademien handlade det om linjer och former. Jag har det naturligt med mig när jag sminkar, jag har seendet, för det är linjer och former. Det hör ihop på något sätt. Det är som att börja på en tom duk och måla fram drag, säger Conny Bäckström.

Som showgirl i After Dark sminkade han sig själv. Men att han skulle ta spåret in på att bli makeup-artist var det dock inte han själv som kom på.

– Det var faktiskt mamma som föreslog att jag skulle börja sminka också. Jag hoppade på en kurs till makeup-artist direkt och utbildade mig till det 2010-2011.

Och när han gått klart utbildningen fick han direkt jobb som makeup-chef för Idol 2011, när bland andra Molly Hammar och Amanda Fondell var med. Sedan jobbade han inte mer med Idol, förrän nu.

Gottfrid Krantz kom på en fin fjärdeplats när han i fredags fick lämna tävlingen, inom räckhåll till finalen. Men Conny Bäckström fortsätter hela vägen och genom finalen i Globen.

– Vi är fyra som jobbar med sminket i grunden. Men vi tar in fler när det behövs. Och på finalen kommer alla idoler tillbaka, och då blir det fullt ös i sminkrummet igen, säger han.

44-åringen bor i Stockholm på Kungsholmen med sambon Jimmy och hunden Dixie. Men han är hemma då och då hos familjen i sin gamla hemstad Härnösand.

Finns det någon du drömmer om att få sminka?

– Det skulle vara kul att sminka en riktigt stor artist som Lady Gaga eller Beyoncé. Jag har visserligen sminkat Bonnie Tyler, och hon var gullig, men som Lady Gaga eller Beyoncé vore häftigt, säger Conny Bäckström.