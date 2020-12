Härnösandsborna Malin och Margona är pedagogerna i kritiserade och hyllade SVT-serien: "Byggt starka relationer"

Förra måndagen sändes det sista avsnittet av SVT-serien "Våra barns hemliga liv". I serien får vi följa ett gäng fyra- till sexåringar som får prova på en lite annorlunda förskolemiljö. Skolan är riggad med kameror för att tittarna och psykologerna ska kunna följa allt som barnen gör.

Härnösandsborna Malin Brännlund och Margona Bränström är pedagogerna i reality-serien.

Hela den här historien börjar i april tidigare i år. En god vän till Margona som ibland jobbar på produktionsbolaget Jarowski i Stockholm och hörde att de sökte pedagoger till tv-serien. Hon rekommenderade Margona.

– De sökte lärare med lite längre erfarenhet och jag har ju jobbat som förskollärare i 28 år nu, säger Margona.

Margona blev uppringd och fick programidén förklarad för sig.

– Först var jag tveksam, men jag lovade att tänka på saken och när jag blev påhejad av min kollega, som fick hålla ställningarna under min frånvaro, tänkte jag ”Jag gör det!”.

Margona hade också lovat fundera på om jag kände någon till som passade in på beskrivningen, eftersom Jarowski behövde två pedagoger till programmet, och kom då att tänka på Malin Brännlund som är rektor på Regnbågens förskola i Härnösand.

– Jag fick en feeling att Malin skulle passa. Efter många om och men så bestämde vi oss för att göra det. Vi blev jätteglada att produktionsbolaget valde oss, säger Margona.

En dag i maj var det dags. Malin och Margona åkte ner till Djursholm och klev direkt in i kulisserna.

– Då var det på med mikrofonerna och så kom barnen. Det blev skarpt läge direkt. Det var lite svettigt i början men sedan kom vi in i det, säger Malin.

Under fem veckor i maj så spelade Malin och Margona in programmet. Mycket hände under den tiden och de hann bygga fina relationer med barnen.

– Vi byggde starka relationer med barnen. Vi har verkligen engagerat oss i både barnen och föräldrarna, säger Malin.

Under tiden och efter att programmet sändes så har Margona och Malin blivit igenkända flera gånger av Härnösandsborna.

– Vi har blivit lite igenkända här och där. Flera har stannat oss och sagt "men herregud vilket fantastiskt program ni har varit med i", säger Malin.

Serien har inte bara hyllats utan även kritiserat. Totalt har tolv forskare vid barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen vid Stockholm universitet hävdat att barnen utsatts för integritetskränkande behandling. Det skrev de i en debattartikel i Dagens Nyheter.

Den kritiken har de två barnpsykologerna, Malin Bergström och Lars Klintwall, svarat på i Dagens Nyheter. Under programmens gång så studerade och förklarade psykologerna barnens samspel och reaktioner.

Margona och Malin tycker att kritiken som ifrågasätter om man ska exponera barn i tv eller inte – är relevant och viktig.

Men programmet har även kritiserats på andra sätt och vissa menar att barnen har fått "lida".

– Om vi ska nå ut till de som har kritiserat serien och säger att barnen har fått lida: De har ingen aning om vad som har hänt bakom kulisserna eller hur mycket trygghet och kärlek barnen har fått. Vi gjorde mycket bakom kamerorna som inte filmades, säger både Malin och Margona.

De tycker båda att det är viktigt att ta kritiken på allvar, men att det ändå är i ett gott syfte som programmet gjorts.

– Barnen visar olika känslor i tv, men är det så farligt? Vi borde egentligen inte vara rädda för att göra det, varken vuxna eller barn, säger Margona.

Hon fortsätter:

– Barn exponeras ju hela tiden i sociala medier. Det tänker inte många på. I det här programmet är det ju två barnpsykologer som välvilligt tolkar vad barnen säger och gör, säger Margona.

Efter programmet berättar Malin att hon har fått en riktig tankeställare och att hon griper in i färre situationer på sin förskola nu än vad hon gjort innan.

– Låt barnen gå på nitar. Livet är hårt. Det är motgångar, det är nej och alla blir inte alltid inkluderade. Som pedagog har jag stått tillbaka mycket mer nu än vad jag har gjort förut, säger Malin.

– Det viktigaste i slutet av dagen för barnen i serien var att de fick nya kompisar, säger Margona avslutningsvis.