Härnösandsbon Jonathan släppte hiten "Take My Hand" – har miljontals spelningar på Spotify: "Inte riktigt förstått hur stort det här är"

För Härnösandsbon Jonathan Andersson "Oberg" började allt med att han var på Aviciis konsert på Bråvalla 2013. Efter det väcktes en längtan att göra egen musik.

– Det var startskottet och intresset väcktes, säger Jonathan Andersson.

Jonathan började göra musikslingor på en app på mobilen som han spelade upp för några kompisar som tyckte det lät väldigt bra.

Han började ta musikskapandet på allvar och och tog kontakt med skivbolaget Ninetone i Sundsvall – och Nintone tyckte om låtarna han gjorde.

Nu är det sju år sedan Jonathan såg Avicii på Bråvalla och hans låt "Take My Hand" har idag över sex miljoner spelningar på Spotify.

"Take my hand" släpptes i juni i år och låg som högst på plats 22 på Sveriges topplista på Spotify och fick två miljoner spelningar på två veckor. Idag ligger låten på plats 36 och har legat där i några månader.

Låten är inte bara stor i Sverige utan har även hamnat på den virala lista i Norge, Sverige, Finland, Danmark, Tyskland och Österrike.

– Jag trodde aldrig att låten skulle bli så stor, säger Jonathan Andersson.

Och det slutar inte där, Jonathan är en up-and-coming artist. För bara en vecka sedan skrev han kontrakt med det amerikanska skivbolaget Ultra Music. Ultra ska hjälpa Jonathan att sprida musiken globalt. Sedan kommer han eventuellt att släppa en ny låt med dem i oktober. Tanken framöver är att börja producera mer musik. Tidigare har Jonathan bara släppt fyra låtar på två år.

NÄR JAG STÅR I DUSCHEN SÅ FÅR JAG UPP MELODIER I HUVUDET. DET KOMMER BARA

Hur känns det att ha skrivit kontrakt med Ultra Music?

– Det är roligt. Ultra har ju haft Avicii och andra stora artister. Då känner man verkligen att man har kommit en bit. Nu börjar det sprida sig ganska bra.

Tänkte du att du skulle skriva kontrakt med Ultra när du började skapa musik på mobilen?

– Nej absolut inte. Tanken från början var att bli DJ och spela på klubbar bara. Men nu blev jag ju en producent som gör egen musik från scratch.

Hur får du idéer?

– Står jag i duschen så får jag upp melodier i huvudet. Det kommer bara. Jag får upp en melodi i huvudet sedan testar jag det.

Jonathan berättar att han har varit lite blyg och inte alltid känt sig pepp på att stå inför publik och spela.

– Jag har varit lite halvfeg. Men det är väl någonting man lär sig tror jag. Jag har bara spelat på en privat fest tidigare.

Jonathan har även ett väldigt stort motorintresse och brukar bygga ljudanläggningar i bilar. Han berättar att när han har gjort klart en låt går han ut i bilen och testar hur ljudet låter. "Take My Hand" spelas flitigt inom raggarkulturen och har spridits via sociala medier.

– Jag själv hänger i de kretsarna. Folk lägger ut låten på Snapchat och skickar till mig.

Och när han är på bilträffar blir han alltid igenkänd.

– Jag har inte riktigt förstått hur stort allt det här är. Det är alltid någon som kommer fram på bilträffar för att de känner igen mig, säger Jonathan och skrattar till lite.