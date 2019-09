Härnösandsbo i huvudroll i dokumentär om kapten klänning – visas på TV4 tre delar: "Lite nervös hur responsen blir"

Mikael Karlsson, 41 år, är född och uppvuxen i Härnösand och arbetade bland annat som färskvaruchef på pappa Roland Stenbergs företag Rätt Pris.

Under åren i Härnösand skaffade han sig mycket scenvana genom att medverka i revyer och olika musikaler. Han var bland annat med i den stora musikalen "En vacker dag" som handlade om skotten i Ådalen.

För 14 år sedan gick flyttlasset till Lettland där Mikael Karlsson arbetade för tv-bolaget MTG Viasat med omstrukturering av deras säljorganisation.

– Sen dess har skådespelandet legat lite på is, men jag lade ut min profil på en statist/skådespelarsajt och det var genom den tv-bolaget fann mig. Det visade sig att jag var en look a like till kommissarie Jonas Trolle, säger Mikael Karlsson och fortsätter.

– Trolle tyckte själv att det var en fin bild på honom innan producenten Pål Hollender berättade att det var jag.

Filmproducenterna Stockholm/Köpenhamn, som bland annat gjort GW:s mord, har jobbat med dokumentären en längre tid där kommissarie Jonas Trolle berättar den otäcka historien varvat med filmade dramabilder där Mikael Karlsson gestaltar honom.

När polisen började nysta i en prostitutionshärva 2009 till följd av ett mord i Bredäng. Ett vittne berättade att hon blivit våldtagen av en polischef och bevisen pekade i riktning mot Göran Lindberg, även kallad Kapten Klänning.

Och kommissarie Jonas Trolle ledde jakten i prostitutionshärvan som ledde till att Lindberg greps och dömdes för grov våldtäkt.

Dramadokumentären börjar ikväll på tv 4 och går i tre delar. Mikael Karlsson är ödmjuk inför rollgestaltningen och ligger, än så länge, lite lågt på frågan om det här blir det stora genombrottet för honom.

– Det var en fantastisk upplevelse att filma den här dokumentären omgiven av ett proffsigt team. Kanske leder det till fler roller, men man har ju räkningar att betala också, säger Mikael Karlsson.

Sedan några år tillbaka pendlar Mikael Karlsson mellan Stockholm och familjen utanför Bryssel i Belgien. Bolaget, Work flow automation, han jobbar för verkar på båda platserna och handhar elektroniska signaturer för många företag.

– Senast var jag hemma i Härnösand i julas och skulle gärna besöka min hemstad lite oftare, men ibland är tiden en bristvana.