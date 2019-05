Taket läcker i Ramviks folkets hus: "Läget är akut"

Underhållet i fastigheten som är en viktig samlingspunkt i Ramvik har varit eftersatt. Orsaken är att föreningen inte haft ekonomiska möjligheter att utföra annat än det allra mest akuta.

Dessutom har man drabbats av en vattenskada i en lägenhet som hyrs ut i fastigheten vilket innebär förlorade hyresintäkter.

– Titta på taget, det är lagat provisoriskt. Nu behövs kraftfulla åtgärder för att vi ska kunna fortsätta verksamheten, säger Sture Westerlund.

Han är den store eldsjälen i föreningen som han har varit aktiv i sedan 60-talet.

Fastigheten byggdes 1948 och taket består av tjärpapp som börjat vittra sönder på grund an tidens tand. Vatten rinner in under framförallt snösmältningen.

Föreningen har tagit in en offert för lagning av taket och kostnaden beräknas uppgå till 306 000 kronor.

– Om inget görs tvingas vi ställa in arrangemang, säger Sture Westerlund.

Lokalerna nyttjas i snitt sex dagar i veckan. Här spelas boule, ordnas med yoga och motionsdanser och större danstillställningar. Föreningen ordnar också många arrangemang i samarbete med andra aktörer som ger viktiga inkomster.

– Vi är en mötesplats för unga och gamla som är viktig för oss som bor i ytterområdena. Det satsas stort inne i tätorterna nu, senast med en konstgräsplan på Bondsjöhöjden. Ett ekonomiskt stöd till oss skulle vara ett bevis på att även ytterområdena i kommunen är viktiga för kommunledningen, säger Sture Westerlund, som berättar att han har bjudit in kommunalrådet Andreas Sjölander (S), hittills utan resultat.

Men nu verkar det som att kommunledningen kommer att lyfta frågan.

– Jag håller på att planera en träff med företrädare för styrelsen. Men det är för tidigt att uttala sig om kommunen är beredd att gå in med ett ekonomiskt stöd, säger Andreas Sjölander.