Säbrå Orkesterförening firande 60 år med stor jubileumskonsert

Orkestern, som funnits sedan slutet av 50-talet, är i dag en fullt fungerande amatörsymfoniorkester med cirka 50 deltagare i åldrarna 15-85 år, fem av orkestermedlemmarna har dessutom varit med sedan orkestern bildades i slutet av 50-talet.

Till dagens konsert var även tidigare medlemmar och solister inbjudna. Och de som nappat på erbjudandet och var solister under kvällen var Lovisa Molin som spelade Andante ur Mozarts flöjtkonsert, Lisa Sandberg spelade "Czardas" av Monti på violin och Gösta Rodling "It might as well be spring" på trombon. Ett uruppförande gjordes av Rasmus Nordins verk, Symfonisk Svit.

Programmet bestod för övrigt av musikstycken inom varierande genre som funnit i orkesterns repertoar genom åren, där flera av styckena var arrangemang av orkesterns grundare Allan Hansgård. Dirigent var Björn Hedström.

En trevlig konsert och ett trevligt avslut på jubileumsåret tyckte både orkestern och publiken i Härnösands teater och när slutnumret med blandad wienermusik, Strauss & Co, spelade fick alla en försmak om nästa konsert som sker den 13 januari på St Petri Logen i Härnösand.

Carina Norberg Näraskribent