Nytt projekt invigs på Technichus: "I framtidens konferensrum vill vi utmana inomhusmiljön"

Projektet DEVA (design, energi, växter och atrium) är ett projekt där design och växter ska bidra till en hälsosammare inomhusmiljö och hållbart byggande.

I ett delprojekt har Lena Lorentzen, för att synliggöra projektet, byggt upp två olika konferensmiljöer på Technichus.

Ett rum är inrett som ett traditionellt konferensrum. Det andra rummet har inretts med växter och föremål med organiska former. Just med organiska former vill man utmana inomhusmiljön.

– Växter har en effektiv på påverkan på människan, säger Lena Lorentzen, professor i industridesign som leder projektet.

Enligt Lena Lorentzen finns det mycket som tyder på att växter, som våra vanliga krukväxter, kan ha luftrenande effekter och en förmåga att skapa fysisk och psykiskt välmående.

Enligt Lars-Åke Mikaelsson, universitetslektor och samordnare av projekten är konceptet är nygammalt.

– Forskning har bedrivits sedan 80-talet. Studier har gjorts av Nasa för att kunna förbättra atmosfären ombord på rymdfärjor, säger han.

För ett år sedan inleddes projektet då Technichus blev erbjuden att medverka. Enligt vd:n Marcus Claesson såg man många fördelar med ett projektet som skulle påverka inomhusmiljön.

– Vi har problem med både luften i lokalerna och med hög ljudvolym från de publika ytorna, säger Marcus Claesson.

Projektet som är en prototyp kommer att pågå i två år. De två andra projekten som kommer att startas upp är DEVA Timrå Gymnasium och DEVA Skola. Båda projekten har som fokus att förbättra miljön för elever och lärare.