Hot om attentat tvingar socialförvaltning att stänga – personalen får stanna hemma

Socialchefen Mats Collin fick information om hotet cirka 21.30 under kvällen. Enligt hotet ska det ske ett attentat under fredagen. Förvaltningen tog genast kontakt med polisen som arbetar med ärendet. Collin uppger två orsaker till att man håller stängt under fredagen.

– Det första är att det är en utpekad tidpunkt som hotet ska verkställas. Det andra är att vi inte kan bedöma relevansen och då är det bättre vi att vi tar det säkra före det osäkra.

Mats Collin tillträdde sin tjänst för cirka fem veckor sedan. På frågan hur många som måste stanna hemma från jobbet i morgon är han inte helt säker på.

– Men det är fler än 20.

Individ- och familjeomsorgen sitter för sig. Ingen annan del av socialförvaltningens verksamhet finns i samma hus. Därför kommer övrig verksamhet att jobba som vanligt.

– Det finns däremot andra verksamheter i samma hus som IFO. Dessa har vi informerat. Men jag vet inte om man stannar hemma.

Mats Collin har inte fått någon information från polisen hur man kommer att jobba med ärendet. Han känner inte till något beslut om polisen tänker stänga av för att söka genom lokalerna eller göra andra insatser.

IFO jobbar bland annat med försörjningsstöd, stöd till barn och och familjer, frågor om alkohol och tobak.

