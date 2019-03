Härnösand vill att fler utbildar sig till lärare – erbjuder studenter att plugga med lön

Härnösands kommun har inlett ett samarbete med Mittuniversitetet - för att få fler att utbilda sig till lärare. Samarbetet innebär att de som vill bli lärare får möjlighet att, via utbildningen, arbeta halvtid som lärare – och därmed tjäna få en lön på minst 18 000 kronor per månad under studietiden.