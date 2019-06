BILDEXTRA: Stor utställning om den monumentala Bengt Lindström – unika tapeter visas på Västernorrlands museum

Bengt Lindström kommer med all säkerhet att gå till historien som en av de stora nordiska mästarna. Trots att priserna på hans verk i dag är ganska låga – bland annat på grund av de segdragna arvstvisterna samt en våg av förfalskningar – så kommer konsten alltid att bevisa motsatsen.

Det är inte bara den mytologiskt storslagna motivvärlden och de rena, kraftfulla färgerna med nordisk klang. Det är inte bara Lindströms förmåga att förena det mänskliga med det djuriska i sina groteska figurer som grinar, bligar och morrar. Det är inte bara den arkaiska urkraft som målningarna förmedlar.

Nej, det är kanske framför allt hans förmåga att se rakt igenom människan – han gör grottmålningar från själens innersta rum.

När länsmuseet för några år sedan visade hans tolkningar av de sju dödssynderna framstod just denna hans förmåga med skoningslös skärpa. Bengt Lindström sträcker sig längst in i själens mörkaste hörn och drar fram de sprattlande demonerna i nackskinnet: Vredens hänsynslösa urkraft. Högmodets ensamma babelstorn. Kättjans liderliga tristess när kärlekens glöd har falnat under tjocka lager av aska – som att plocka sönder en blomma för att hitta doften.

Han gestaltar krafter med rötter i reptilhjärnans urtid.

I sommarens utställning är urvalet ett annat. Här handlar det om den monumentala Lindström – han som målade lastbilar, bergväggar och dammluckor till vattenkraftverk. Han som målade Y:et i Timrå. Han vars konst utgjorde förlaga till fasaden på Ting1 i Örnsköldsvik.

Av förklarliga skäl ryms inte den faktiska monumentala konsten i museets utställningshall. Men det finns i alla fall plats för några anslående textila tapeter som lånats in av Lindströmsamlaren Nicklas Nyberg i Örnsköldsvik.

Det visar sig att gobelänger är ett synnerligen effektfullt sätt att återge Lindströms målningar; vävarna på Atelier 3 i Paris har vinnlagt sig om att återge inte bara färg och form utan också tavlornas struktur, de tjocka lagren av färg, de svepande penseldragen.

Det är vävar som faktiskt lyckas nå upp till Lindströms konstnärliga nivå.

Utställningen belyser Bengt Lindströms offentliga arbeten från flera håll.

Här finns skisser i papier maché, en modell av varghuvudet i Botkyrka, prototyper av Y:et, skulpturer av keramik och glas; Lindström skapade glas i Italien, stora vaser och skulpturer i kristall. Gobelängerna skapades i Frankrike, där han också gjorde skulpturer i polyester.

En stor del av det som visas på museet är konst som lånats in från Nicklas Nyberg. Här finns exempelvis "Women´s Dance", oljemålningen som pixlades upp till färgsättning av fasaden på Ting1 i Örnsköldsvik. Övrig konst har plockats ur Bengt Lindströms donation på Västernorrlands museum.

Utställningen pågår till den 13 oktober.

