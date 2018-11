Man blev förnedrad och filmad av en av de misstänkta för tortyrdådet i Älandsbro – tvingades klä av sig naken

En av männen som misstänks för det uppmärksammade tortyrdådet i Älandsbro är även misstänkt för en misshandel av en annan man. Rättegången pågår just nu och under onsdagen berättade mannen om hur han blev slagen och hotad samtidigt som han blev filmad.

– Jag satt naken i bilen och fick ta emot två slag, berättade han under rättegången.