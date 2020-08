Harmon om Gottnes utveckling – rivalen Friska Viljor: "Han litar på mig"

Sommaren 2014 kom Danny Harmon till Gottne genom League Football Education (LFE). En organisation som startades av The Football League (Championship, League One och League Two) och det engelska spelarfacket. Målet är att spelare som nobbas eller inte erbjuds nya proffskontrakt i sina engelska klubbar ska få en chans utomlands.

Danny Harmon var tillbaka i England och spelade 2015. Han återvände till Gottne året efter. Bara Emir Ragipovic har spelat längre i klubben i dagens trupp. Han är inne på sin sjätte säsong.

Hur har Gottne utvecklats som förening under dina år i klubben?

– Det har blivit bättre för varje år. I år har vi fler tränare och folk som gör andra saker. När jag kom hit första gången gjorde Mats Falck och Roger Dannberg allt. Och vi förbättrar oss som lag för varje år, berättar Danny Harmon som snart blir 24 år.

2018 var Gottnes första säsong någonsin i division 2 Norrland då laget slutade nia. Man blev sjua i fjol. Danny Harmon har startat alla 54 matcher med Gottne i norrtvåan!

Vad tänker du om Friska Viljor?

– Det är roligt att spela mot Friska och inför deras fans. Och man vill så gärna besegra dem. Roliga matcher att spela och det är alltid runt tusen åskådare på matcherna.

Årets enda derby spelas på Friska Viljors hemmaarena Skyttis 3 oktober.

– Hoppas att båda spelat bra och ligger i toppen. Och att man tillåter publik då.

Känns Örnsköldsvik mer och mer som hemma för dig?

– Ja, det kan man säga eftersom jag inte åker hem så ofta nu. Min flickvän är från Ö-vik och har vänner som är från staden.

Vad gillar du bäst med Ö-vik?

– Att det är så tyst (Skratt). Det är annorlunda jämfört med England.

På grund av coronapandemin har Danny Harmon inte besökt sin hemstad Northampton i år. Staden ligger mitt i England och har drygt 200 000 invånare.

– Hela England var stängt i tre månader. Inte nu längre men vissa områden har fått problem med coronan igen så de har stängt igen.

Har din familj eller vänner drabbats?

– En vän till mina föräldrar fick coronaviruset.

Årets fotbollssäsong blir en ny erfarenhet för alla. Bara 13 matcher ska spelas i division 2 Norrland.

– Vi måste försöka göra det bästa av situationen. Vara försiktiga och ta hänsyn till varandra. Och försöka ha en rolig säsong.

– Vi fick ju en väldigt lång försäsong. Det var tufft att vänta på att serien skulle starta (mitten av juni).

Vad är Gottnes styrka i år?

– Vi behöll de som vi ville behålla från i fjol och fått in några nya. Bland annat Rasmus Bergström, Axel Karlstedt och Daniel Elias som varit riktigt bra, berömmer Danny Harmon.

Du har haft Roger Dannberg som tränare under alla år i Gottne. Hur är det?

– Det är roligt. Vi förstår varandra bra. Och jag tror att han litar på mig. I fjol satte han mig som mittback som jag aldrig hade spelat förut.

Danny Harmon tränade med division 1-laget Sandviken för två år sedan.

Vill du spela högre upp?

– Ja, alla vill spela så högt upp som de kan. Men viktigast är att man njuter av att spela där man är just nu. Det är ingen idé att forcera någonting som inte har hänt.

När han kom till Gottne var det fotboll för hela slanten.

– Nu jobbar jag på en skola. Skönt att ha något annat att göra.

Gottne inledde årets säsong med 1–2 förlust borta mot Piteå. Därefter 1–0 vinst mot Boden hemma på Haraldsängen.

– Om man hade sagt innan att vi skulle haft tre poäng på de två första matcherna så hade vi tyckt det varit bra. Men tycker att vi borde haft minst oavgjort mot Piteå. Vi kunde ha vunnit med större siffror mot Boden, säger Danny Harmon.

Division 2 Norrland kör igång igen på lördag. Gottne möter Umeålaget Sandviks på hemmaplan.