Hårda ord från juryn – sågar Idol-Gottes låtval: "Som att jogga i djupsnö till postlådan"

Vecka efter vecka har Gottfrid Krantz framgångssaga i Idol fört honom framåt och till topp fem.

Under kvällens fredagsfinal gjorde han The Hellacopters "I´m in the band" vilket resulterade i stor kritik från juryn.

– I grunden var det här fel låt. Det här var inte en av dina bästa fredagar, sa Nikki Amini.