Här tvingas Modos stjärnvärvning lämna isen knockad – då rasar tränaren: "Blir inte klok – helt sjukt"

Modo la beslag på den tjeckiske stjärnmålvakten Patrik Bartosak inför spurten av säsongen.

Men frågan är nu hur mycket mer han kommer kunna vara med.

I matchen mot Vita Hästen knockades han till isen av en motspelare och kunde sedan inte fortsätta. Modo fick istället plocka in Linus Lundin en kvart in i första perioden.

David Åslin, som utförde tacklingen visades ut för checking to the head och fick en misconduct, ett tiominutersstraff.

Det fick Björn Hellkvist att rasa. Han hade velat se ett matchstraff.

– Det är checking to the head från blind side. Den är solklar. Han är helt out. Dessutom är det så att vi i svensk hockey dömer bort en massa mål för offside i målgården för att man petar på målvakten och tror att vi skyddar målvakterna genom det. Men solklar pååkning för checking to the head i uppåtgående rörelse, inne i målgården – det är inte matchstraff. Jag blir inte klok. Det är helt sjukt.

Nu är det frågan hur det är med Bartosaks hälsa. Men första beskedet var inget vidare.

– Han kan inte spela mer idag. Ham mår inte bra.