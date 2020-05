Här går Ö-viks företagare samman – se musikvideon som hyllar staden: "Hejjarop och kärlek"

Idén till musikvideon fick sångerskan Sara Karlsson då hon tillsammans med sin kör Saras Sångfåglar ville göra något för det lokal näringslivet. Sång och musik står kören för och med Frida Öhrns "We are one" blandas vacker sång med filmsnuttar från olika företagare i Örnsköldsviks kommun.

Företag som medverkar i musikvideon är allt från Bjästas Kalasuthyrning till Gårdsbacken Hundcenter och Strömgrens Tapetseri.

– Jag hoppas och vill att videon ska sprida glädje och gemenskap. En påminnelse om att vi verkligen behöver varandra nu mer än någonsin och att det är mer viktigt än någonsin att stötta det lokala utbudet, säger Sara Karlsson.

TV: Här dansar Ö-viks företagare loss till "We are one"

För Sara Karlsson har coronapandemin inneburit stora förändringar för henne som företagare. Internet och sociala medier har blivit en extra stor hjälp för Sara att fortsätta synas.

– En ny del i mitt företag är att man kan beställa ”Digitalt sångogram”. Det har blivit ett tiotal beställning redan, vilket är underbart!

Den som beställer ett sångogram kan välja vilken låt som helst. Sara Karlsson gör sedan sin tolkning av låten och spelar in en egen version med sång, piano och video.