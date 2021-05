Här är talangen som är redo för nästa steg i Modo: "Kan spela i de flesta situationer"

Född i Enköping, Göteborgare sedan 14-årsåldern, Almtunaspelare i två säsonger och nu Örnsköldsviksbo.

Där har ni den väldigt korta och koncisa sammanfattningen av de 21 år som Filip Hasa har tagit sig igenom så här långt.

Efter två säsonger i Uppsalaklubben Almtuna bestämde han sig för att pröva lyckan i Modo Hockey. Ett tvåårskontrakt är påskrivet och Hasa landade i Ö-vik härom veckan.

När ÖA når honom knackar det ungefär samtidigt på dörren.

– Det var (Filip) Sveningsson som kom över med fika. Han och hans tjej har bakat. Det är någon sorts sockerkaka, jag vet inte riktigt vad det heter (skratt).

De båda spelarna bor vägg i vägg och har på så vis hunnit bekanta sig extra mycket nu i Hasas uppstartsfas i nya klubben.

– Första dagen var Hinken (Henrik Gradin) här och visade mig lägenheten och Sveningsson kom förbi och visade tvättrummet. Från första stund då jag kom hit har alla tagit hand om mig. Det är en väldigt skön grupp, säger 21-åringen, som säger att han själv är en "lättsam" kille.

– Jag gillar att åka ner till hallen och ha det kul. Jag brukar ha nära till skratt och försöker hela tiden vara en positiv och glad person. En "go gubbe", som man skulle säga i Göteborg.

Göteborg, ja. Dialekten skvallrar ingenting om västkusten men när han var 14 år flyttade han dit med sin mamma och styvpappa. Pappan bor kvar i Enköping och där är han också med jämna mellanrum, men det är i Göteborg han har utvecklats som hockeyspelare.

I fyra år tillhörde han Frölundas juniorganisation och hann också beta av sju SHL-matcher redan innan han hunnit fylla 19.

För att fortsätta sin utveckling på seniornivå valde han spel i Almtuna 2019 och där har han trivts som fisken i vattnet.

– Det har varit två riktigt bra och lärorika säsonger och jag har mycket att tacka Almtuna för. Jag har trivts extremt bra och jag har tagit de steg som jag ville och skulle göra där, säger Hasa och fortsätter:

– Efter den senaste säsongen kände jag att det kanske ändå var dags att söka sig till en större klubb och få utvecklas i fler steg och lyfta en nivå till. Jag är riktigt taggad över att få representera Modo, det är en anrik förening och en grym hockeystad med många fans. Folk andas verkligen hockey.

Vilka steg är det du vill ta i Mododressen?

– Att ta upp Modo till SHL, helt klart.

För egen del?

– Att fortsätta som jag avslutade förra säsongen och vara en bra tvåvägsback som kan spela i de flesta situationer. Jag har en offensiv sida som jag absolut vill utnyttja och spela kreativt.

Filip Hasa understryker just utvecklingen av den defensiva sidan av sitt spel, som en av sakerna som kommit under sejouren i Almtuna.

– Jag är jämnare nu. Jag är inte en stor kille på något vis men jag försöker att använda min kropp och vara i vägen, eller använda klubban på rätt sätt. Vara en jobbig jävel helt enkelt (skratt).

FAKTA/FILIP HASA

Ålder: 21.

Moderklubb: Enköpings SK.

Position: Back.

FEM SNABBA

Om du får sköta musiken i omklädningsrummet, vad får kompisarna höra då?

– Jag skulle säga att jag är en allätare egentligen, men det blir mycket rap och hiphop och jag skulle nog välja det. Det har blivit mycket Pop Smoke i lurarna under tiden då jag tränat själv.

När du bjuder lagkompisarna på middag, vad lagar du då?

– Det får nog bli min baconpasta. Jag är ingen hejare i köket men den brukar gå varm här hemma. Det är pasta med bacon och så brukar jag göra en chilipaprikasås med creme fraiche.

Vilken målvakt i Hockeyallsvenskan ser du fram emot att göra mål på?

– Jag har lite dålig koll på vilka som spelar i de andra lagen men om Alexander Sahlin är kvar i ligan nästa säsong så väljer jag honom. Jag är sugen på att hänga en på honom. Han kom in till oss i Almtuna sent under förra säsongen och satt bredvid mig.

En handledare eller en flippmacka?

– Jag är nog mer en passare än en skytt och väljer en flippmacka, men samtidigt tackar man inte nej till ett handledsskott i krysset.

Vad gör du helst en ledig dag?

– Då blir det padel, padel och padel. Jag spelar en del dator också, men det blir mest padel.