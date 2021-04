Här är rätterna som tävlar i "Halv åtta hos mig" – låt dig inspireras inför påsken: "Champagne i allt"

Som en förrätt till programmet, som kommer att sändas sent i höst, kan man låta sig inspireras av vad de fyra tävlande från Örnsköldsvik har planerat att bjuda på i tv.

Ännu så länge får man dock nöja sig med några läckra bilder och grova beskrivningar av vad kvartetten ska bjuda på; mer ingående recept och beskrivningar bjuds det på om ungefär ett halvår.

Det är andra gången som "Halv åtta" spelas in i Örnsköldsvik. Förra gången, för snart tio år sedan, slutade jakten på förstapriset med att Karina Hedin var gladast av de tävlande.

När det dukas upp för andra gången i Örnsköldsvik är reglerna desamma, spänningen – men det är nya tävlande och nya rätter på borden.

Maria Kull

Ålder: 53 år

Bor: Lungvik i centrala Örnsköldsvik

Så hamnade jag i "Halv åtta hos mig": Jag har ett gäng glada vänner som skickade in en ansökan i mitt namn. Plus att jag också hade skickat in, så det fanns ett gäng ansökningar med mitt namn, helt enkelt. Maten är min stora passion, vid sidan om familjen. Jag älskar att laga mat och drömmer om att kunna göra det på heltid. Jag håller på att utbilda mig till sommelier, så vi får väl börja med drycken.

Min Meny: Jag har komponerat alla recept på egen hand. Halva min själ ligger i Frankrike, efter cirka 40 besök i Paris. Jag är nöjd med att ha fått in Champagne i alla tre rätter; det är inte det enklaste. Förrätten är filodegsinbakad chevre på ruccolabädd. Varmrätten är gäddkineller, fiskbullar alltså, med havskräftor, friterad morot och tournerad kokt potatis. Efterrätten är tillägnad mina numera vuxna barn. Det är klyftade färska jordgubbar med bland annat basilika, honung, lime, maskarponeost, creme fraiche och vitt socker.

Därför valde jag den här maten: Ja, det är inte svårare än att jag har en så stor kärlek till det franska köket och Champagnen. Jag har verkligen försökt hitta rätt dryck till alla rätter.

Mitt ess i rockärmen: Jag är inne på Champagnen igen. Det är verkligen inte varje dag man får Champagne till alla tre rätter. Jag vet inte om det hänt förut. Mina gäster var spända på gäddan. Är inte gädda nåt som katten släpat in, liksom. Vi hade en toppenkväll, jag älskar att ha gäster.

Nils Jonsson

Ålder: 28 år

Bor: Skede, i närheten av Skeppsmalen

Så hamnade jag i "Halv åtta hos mig": Ovetandes var det en närstående som skickade in ansökan åt mig. Mot bättre vetande, kanske. Nej, jag gillar att laga mat, vilket det blivit mer av sedan man flyttade till eget boende.

Min Meny: Det blir mat med inspiration av skog och vilt. Förrätten kommer att bestå av heta älgsnittar. Hettan får jag till med hjälp av sambal olek. Till varmrätt blir det älgfilé, med Västerbottenskroketter och konjakssås. Efterrätten är hemmagjord hjorttronglass

Därför valde jag den här maten: Jag håller mig mycket ute i skog och mark, så det blev ganska naturligt när det vad dags att fundera ut menyn. Jag är av den åsikten att man ska försöka ta tillvara det som naturen kan ge. Jo, jag är jägare. Möjligen är det jag som skjutit det djur som vår köttbit satt på.

Mitt ess i rockärmen: Menar du om jag gjorde något partytrick? Nej, mitt ess är den fina köttbiten som vi åt. Ingen kan slå det, för den hade jag själv hämtat i skogen. Annars är jag ju känd som inkastfantomen. Det är inte omöjligt att det dyker upp nåt om det i tv så småningom.

Merita Ahmeti Dreshaj

Ålder: Fyller 38 år i juni

Bor: I Ås

Så hamnade jag i "Halv åtta hos mig": Jag arbetar som nagelterapeut, och där har jag en kund som rekommenderade mig. Den här kunden känner till att jag älskar mat.

Min Meny: Eftersom jag kommer från ett annat land så blir det delvis traditionell mat därifrån. Jättekul att få bjuda på det. Förrätten är friterad deg med stark fetaostkräm. Till varmrätt kommer det att bli ugnsgratinerad majskycklingklubba med risotto. Och till efterrätt... jag kallar det för balkantårta.

Därför valde jag den här maten: Jag hade mina idéer när jag blev uttagen. När jag bollade med ledningen för programmet så tyckte de att jag skulle välja något med inspiration från mitt hemland, istället för att bjuda på en köttbit. Tårtan tog jag recept på för många år sedan, när en kompis mamma bjöd på den.

Mitt ess i rockärmen: När kamerorna inte kunde se så råkade jag visa upp en liten dans från mitt hemland. När vi sedan sitter och äter så ber Joakim att jag ska bjuda på en repris. Jo, det kanske blir lite dans i tv också.

Joakim Viklund

Ålder: 51 år

Bor: I Näske, cirka två och en halv mil utanför centrala Örnsköldsvik

Så hamnade jag i "Halv åtta hos mig": Numret har produktionen fått av en person som arbetar på en restaurang i Örnsköldsvik. Jag är ju matintresserad, så det var inte jättemycket att tveka på.

Min Meny: Det blir en förrätt bestående av eldost. Vad eldost är? Det är en svensk halloumi, utan innehåll av dumheter. Till varmrätt blir det oxfilé med mandelpotatis och palsternackstamp, skägglav och kantareller. Efterrätt blir Sagas chokladlagerkulor. Vi hade bestämt att det skulle få bli det som min dotter föreslog. Ett trevligt val, tycker jag.

Därför valde jag den här maten: Jag satt och titta rätt ut i skogen, eftersom jag bor i skogen. Och då blev det så här. Efterrätten har tillkommit efter en fråga till treåriga Saga, som är min dotter. Kanske tur hon inte svarade korv med bröd.

Mitt ess i rockärmen: Då säger jag cosmopolitan med chaga – och givetvis krossad is. Det var fördrinken till mina trevliga gäster. Drinken gjorde dem ännu piggare. Vi hade en underbar kväll, men det var rätt jobbigt att vara med i "Halv åtta hos mig".