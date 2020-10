Här är fullträffen i Ö-viksderbyt som kan göra Emir Ragipovic till vinnare igen i Årets Drömmål

Ni ser målet nedan:

Emir Ragipovic vann Unibets tävling förra året. Han slog till på volley från mittcirkeln mot Umeå FC Akademi hemma på Haraldsängen.

I årets enda Ö-viksderby i division 2 Norrland bjöd Emir Ragipovic, 34, på ytterligare ett vackert mål. Det betydde 3–1 mot Friska Viljor på Skyttis.

Nytt för i år är att slutvinnaren utses av folket, via en omröstning som pågår till 3 november. Vinnaren av Årets drömmål i division 2 får 15 000 kronor, varav 5 000 kronor går till spelaren och resterande 10 000 till föreningen.

Här är finalisterna i Årets drömmål i division 2:

Araya Zerai, Hudiksvalls FF (vs Enskede SK, div 2 Norra Svealand)

Besarion Kodalaev, Vänersborgs IF (vs Stensungsunds IF, div 2 Norra Götaland)

Emir Ragipovic, Gottne IF (vs Friska Viljor, div 2 Norrland)

Ibat Younis, Enköpings SK (vs Skiljebo SK, div 2 Norra Svealand)

Hampus Tjernhell, Skiljebo SK (vs IFK Österåker, div 2 Norra Svealand)

Stefan Ostojic, FC Stockholm (vs Enskede SK, div 2 Norra Svealand)

Shergo Shehab, Arameisk-Syrianska (vs Värmbols FC, div 2 Södra Svealand)

Matthias Karjalainen, Värmbols FC (vs Rynninge, div 2 Södra Svealand)

Jonathan Gustafsson, IK Oddevold (vs Lidköpings FK, div 2 Norra Götaland)

Joshua Santana, Asarums IF (vs Nosaby IF, div 2 Östra Götaland)