Här är de nominerade till Årets nyföretagare i Ö-vik: "Peppar oss att fortsätta"

Systrarna fick veta strax innan jul att de nominerats som Årets nyföretagare 2020 i Örnsköldsvik.

– Det känns jätteroligt. Vi blev både förvånade och glada, säger Elin Westman som driver butiken Lantboa sedan drygt två år tillbaka tillsammans med sin syster Emma Jonsson.

Butiken, som ligger i Granngårdens gamla lokaler, riktar in sig på ett sortiment av varor för hem, djur, jakt och trädgård.

Trots att ett år snart har passerat med en pandemi i samhället har det rullat på för verksamheten i Bredbyn.

– Vi har köptrogna kunder som är måna om bygden och det har verkligen märkts i år. Folk har varit hemma mycket och hållit på i trädgården.

Men de har ändå fått göra vissa anpassningar.

– Det är klart att vi har varit oroliga med. Vi har haft färre äldre i butiken men istället satsat mycket på hemkörningar, så det har löst sig den vägen istället, berättar Elin Westman.

Vad betyder det för er att vara nominerade?

– Dels är det ett kvitto på att vi är på rätt väg och så är det en sporre. Det peppar oss att fortsätta kämpa på.

Vilka som blir Årets nyföretagare kommer att utses på Företagarkvällen – förhoppningsvis under våren. Något datum är ännu inte satt och det blir i vilket fall en gala under annorlunda former.

– Det är lite tråkigt att bli nominerade just ett sådant här år men det är såklart mest jätteroligt, säger en glad Elin Westman.

De nominerade till priset som Årets nyföretagare 2020:

Elin Westman och Emma Jonsson, Lantboa i Bredbyn AB

Rebecca Andersson och Patrik Ström, Hälsobaren Norrland AB

Clas Bergman, C-con Ö-vik AB