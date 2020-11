Halmstad körde över Giffarna från start till mål – här är betygen efter 0–6-smällen

Gästande Halmstad, med Allsvenskan i sikte, satte högsta fart direkt och efter bara 13 minuter gav det resultat för första gången då den erkände GIF-dödaren Mikael Boman tog rätt på en långboll och sköt in ledningsmålet bakom ett passivt försvar.

Först efter drygt en kvart kunde hemmalaget skaka fram sin första målchans. En frispark från Johan Blomberg som hittade Niklas Dahlström som nickade rakt upp och högt, högt över.

Det blev också startskottet på en fin period för GIF Sundsvall som till dess varit rejält tillbakatryckta.

Bara minuten senare var Giffarna framme igen, men Oliver Bergs avslut gick inte på mål.

Yorks bidrag till Superettan, Jamie Hopcutt, testade men skottet tippades till hörna.

Men mitt i pressen stack Halmstad upp i en av sina patenterade kontringar. En långboll fram till Emil Tot Wikström som spelade vidare ut till Mikael Boman som distinkt gjorde sitt andra mål för dagen.

Knappt hann domaren blåsa i pipan förrän det var dags igen. En ny långboll mot Mikael Boman som den här gången agerade framspelare, när han nickade ner bollen till Simon Kroon som rundade Andreas Andersson och rullade in 0–3.

Andra halvlek inleds i ett makligare tempo där Halmstad mest slår vakt om sin ledning. Men sju minuter in i halvleken är det nära ytterligare ett bortamål då Joel Allansson lossar från distans men Andreas Andersson sträcker ut och lyckas få fingerspetsarna på bollen och i ribban och ut till hörna.

Giffarna stack upp och i 64:e minuten hade Pontus Engblom en fin nick strax utanför. Direkt därefter hade nog de flesta också noterat en reducering, när Johan Blomberg sköt in bollen men en framstörtande Jesper Carström som just bytts in fick en tå på bollen och målet dömdes bort för offside.

Med kvarten kvar kommer i stället 4–0 och var det inte avgjort tidigare så var det definitivt nu.

Med fem minuter kvar kom också 5–0 och av bara farten även 6–0 vilket blev slutresultatet och vilda glädjescener kunde bryta ut från hallänningarnas sida.

För GIF Sundsvalls del är det nog glömma och gå vidare som gäller ...

► Matchen

GIF Sundsvall–Halmstads BK 0–6 (0–3)

Mål: 0–1 (13) Mikael Boman (Andreas Johansson), 0–2 (24) Mikael Boman (Emil Tot Wikström), 0–3 (27) Samuel Kroon (Mikael Boman), 0–4 (74) Emil Tot Wikström (Joseph Baffo), 0–5 (84) Emil Tot Wikström (Jonathan Svedberg), 0–6 (93) Alhassan Kamara.

Domare: Farouk Nehdi.

► Statistiken

Avslut: 8–15.

Avslut på mål: 2–9.

Hörnor: 4–4.

Gula kort: 0–0.

► Betygen

Andreas Andersson: 1

"Svarar för en svettig räddning i inledningen av andra halvlek då han tippar ett hårt distansskott i ribban och till hörna. Men släpper sex bollar bakom sig och då kan betyget inte gärna bli ett annat än ett".

Niklas Dahlström: 1

"Får börja som högerback och avsluta som vänsterback. Försöker och vill och är användbar i sitt huvudspel. Men fötterna och positionsspelet i defensiven?".

Alexander Blomqvist: 1

"Det läckte i GIF-försvaret på alla håll".

Teodor Stenshagen: 1

"Hade det riktigt tufft mot Halmstads anfallsduo. Två förlorade dueller, två mål. Kommer att drömma mardrömmar om Micke Boman".

David Myrestam (ut, 63): 1

"Hamnar på efterkälken vid flera tillfällen och blir överspelad lika många gånger. Funkar bättre som mittback på ålderns höst".

Pontus Silfwer (ut, 79): 1

"I princip helt osynlig matchen igenom".

Abdul Halik Hudu (ut, 63): 1

"Likt sin kollega på det defensiva mittfältet väldigt osynlig tills han också byttes ut med dryga halvtimmen kvar".

Johan Blomberg (ut, 79): 2

"Har en fin högerfot vilket också resulterade i ett antal farliga inlägg och frisparkar. Hade också en boll inne som dock dömdes bort för offside".

Oliver Berg: 2

"Springer mycket i vanlig ordning, försöker men det blir inte så mycket mer. Kommer bort i andra halvlek".

Jamie Hopcutt (ut, 63): 1

"Slår bort en del bollar men river, sliter och är sådär lagom småful emellanåt. Men det händer ingenting från engelsmannen".

Pontus Engblom: 1

"Hade en farlig nick som var värd ett bättre öde. Men likt övriga i laget syntes han inte mycket i övrigt".

Inhoppare

Paya Pichkah (in, 63): 2

"Kommer in och försöker mana på. Visar vilja, slog ett par bra passningar".

Jesper Carström (in, 63): 2

"Vill mycket och är löpstark. Men får inte ut speciellt mycket. Ändå en injektion i sitt inhopp".

Johan Andersson (in, 63): 1

"Kommer in på högerbacken men lyckas inte täppa till sin kant som är vidöppen vid flera tillfällen. Emil Tot Wikström gillade det byte Åhnstrand gjorde".

Tobias Eriksson (in, 79) och Ludvig Nåvik (in, 79)

"Spelade för kort tid för att betygsättas"

Övriga: Lloyd Saxton (mv) och Johan Bengtsson spelade inte alls.

► Bäst på planen

Mikael Boman. Gör det han är bäst på: Mål. Stor, stark och skjuter upp sitt HBK i Allsvenskan med matchens två första mål.

► Nästa match

Lördag 25 november (15.00): Degerfors IF–GIF Sundsvall (Stora Valla).