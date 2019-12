Halkan ställer till det för skolelever i Sollefteå– inställd buss på morgonen

Den avgång som skulle ha lämnat Junsele klockan 7 imorse fick ställas in efter att bussen havererat. På grund av halkan kunde inte ersättningsbuss sättas in och de skolelever och andra resenärer som skulle med bussen fick istället vänta in nästa avgång som avgick tjugo över åtta.

Detta innebar dock vissa problem för de resenärer som bor längs riksväg 90, då den senare avgången går via turistvägen.

– Det är mestadels gymnasieelever som berörs, men det är för tidigt att säga hur många som inte tar sig in till Sollefteå. En del tar sig säkert in på annat sätt och förhoppningen är att det ska vara åtgärdat till imorgon, säger Majed Safaee, kommunikationsstrateg på Sollefteå kommun.