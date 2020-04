Häggqvist: Patrik Bartosak kom, sågs – och lämnade en tydlig lärdom bakom sig

Patrik Bartosak dundrade in som en frisk fläkt i Modo Hockey. Klubben var på jakt efter en toppmålvakt till slutspurten av säsongen och fick också tag på en sådan i 27-åringen från Korpivnice i östra Tjeckien.

Förvisso handlade det om en stukad toppmålvakt som omgärdades av vissa frågetecken, men i slutänden visade sig satsningen på Bartosak vara helt rätt.

Att det blev som det blev, med en inställd säsong, ett tillintetgjort kvalspel och en för Modo hopplös dragkamp om målvakten – ja, det är som det är. Vad som hade skett i en parallell, coronafri och rättvis värld kan vi bara sia om.

Modo fick bita i det sura och acceptera att Patrik Bartosak mest troligt blir en parentes i klubbens historia.

En stor och färgglad parentes dock, för jag är säker på att han är en sådan som vi nostalgiskt plockar fram på kafferasten om 20 år: "Minns ni tjecken? Räddningen mot Björklöven? Vilken makalös målvakt!".

Att Patrik Bartosak på kort tid blev en kultspelare i Modo handlar inte bara om att han är en fantastisk målvakt. Jag skulle hävda att det till 50 procent också handlar om hans personlighet och förmåga att knyta band med supportrarna.

Redskapet han använder: Sociala medier.

Här finns det en del att ta till sig, inte minst för Modo som klubb, till framtiden.

Jag säger inte att alla spelare ska vara öppna som böcker och haspla ur sig Instagram-stories och inlägg på Twitter varenda dag. Vill du vara privat så ska du naturligtvis få vara det – och det finns nog goda skäl för en idrottare att hålla sig borta från sociala medier när det går tungt.

Samtidigt kan jag uppleva att det generellt finns en onödigt stor försiktighet kring att synas i de forum där supportrarna faktiskt samlas. Hur många Modospelare har på allvar varit aktiva på sociala medier de senaste tio åren? En handfull?

Det är möjligen inte raketforskning, det jag nu slår fast – men det finns en uppsida med sociala medier som inte går att negligera.

Patrik Bartosak visade det tydligt under sin korta sejour i Modo. Hans hyllningar till Modosupportrarna for rakt in i hjärtat på mottagarna och med små inspel har han byggt sin populära image – den som bidragit till att han nu är kultförklarad efter bara sju spelade matcher.

Tjecken var redan cementerad som en supporterfavorit när han nyligen smashade in ytterligare pluspoäng på Twitter.

En Leksandsupporter skrev "Welcome to Leksand!" till honom, varpå Bartosak svarade med en så kallad meme; en kort videosnutt med en sengångare och texten "how about no".

Nej, det blir ingen flytt till Leksand. På ett skojigt och personligt sätt gjorde han det tydligt och Modofansen jublade, retweetade och gjorde digitala high-fives.

Nye forwarden Mikkel Aagaard – som anländer på torsdag – byggde på sin image redan dag ett då han i sitt allra första uttalande som Modoit skrev "Vi ses på Hatt-Nytt" på Twitter. Hatt-Nytt är för den som inte vet det en närmast mytomspunnen hattbutik i Örnsköldsvik, som blivit kult i Modos supporterkretsar.

Pang, så var dansken en supporterfavorit redan innan han hunnit slå en flippmacka i Fjällräven Center.

Små medel, som sagt, men med stor både pr-mässig uppsida. Jag hoppas att det blir en trend.

Tycka vad man vill om sociala medier, men de är här för att stanna och det är också en värld där den yngre generationen rör sig hemtamt. Det vill säga nästa generation hockeyfans och de som ska vara basen på läktarna i framtiden.

Modo som förening har i alla fall hajat grejen numera och förstått vikten av transparens (utom möjligen i affärsmässiga frågor kring huvudtränare...) och att våga skoja till det.

Fredrik Gladers skådespelartalang går för all del att diskutera, men visst var det en kul twist när han stormade in i Modo Channels livesändning i fredags och levererade en extra värvning i form av Brendan Mikkelson.

Sådant kortar bryggan mellan förening och fans.