Hägglund tippar hockeyallsvenskan: Ett tombola-tips – Modos närmaste grannar gör upp om SHL-platsen

Visst, det är fullständigt vansinnigt att tippa en hockeyallsvensk tabell här och nu. Vi var en pandemi, vi vet inte om någon eller några klubbar har slagit igen butiken vid juletid eller om serien kommer att färdigspelas.

Dessutom kommer med största säkerhet de trupper vi har i dag inte se ut som de gör om ett par månader då många klubbar landat lånespelare från NHL-organisationerna och flera klubbar kommer att agera på den marknaden framöver. Spelare som med all säkerhet inte kommer att vara kvar säsongen ut.

Så här och nu är det egentligen omöjligt att lägga ett tips, men nu ska jag vara positiv och och utgå från att säsongen kan genomföras.

Så vilket lag tar den enda platsen upp till SHL?

Per Kenttäs Real Umeå är storfavorit till att åka hem serien, men jag lägger min röst på Dahlén IK, ett Timrå som under den här sommaren byggts på ett smart sätt av Kent Norberg då han plockat in muskler, kilon, rutin och vinnarskallar och även om Jonathan Dahlén är seriens största stjärna har han nu fått avlastning. Timrå är ett mycket bredare lag i dag.

Jag väljer Timrå för att de har i mina ögon en stabilare förstemålvakt en Björklöven, en inte lika vass och bred backsida som Umeå-laget och Modo, men offensiven är seriens spetsigaste och då får till och med Björklöven ursäkta.

Modo Hockey då? Tja, nybygget är oerhört svåranalyserat och jag återkommer till det i en krönika framöver, men jag tror att det kommer att ta tid innan allt kuggat i och jag tror inte Modo nyper en topp 3-plats.

Jag tror vi kommer att få ett toppskick i den här serien där Björklöven och Timrå kommer att rycka i från, ett mellanskikt med åtta lag och ett bottenskikt med fyra klubbar som får slåss för sin existens.

Så här kommer mitt tips för hockeyallsvenskan 20/21. Jag har haft fel förr och kommer säkert ha fel igen.

1. Timrå

2. Björklöven

3. Västerås

4. Modo

5. AIK

6. Karlskoga

7. Södertälje

8. Västervik

9. Mora

10. Almtuna

11. Vita Hästen

12. Kristianstad

13. Tingsryd

14. Väsby