Hägglund: Så här underhållande har inte Modo varit sedan "Susses" dagar

Återigen, det var inte fel att avbryta säsongen, det fanns inget annat alternativ. Corona-viruset dödade den här festen, punkt och slut. Sedan går det naturligtvis att diskutera andra lösningar, som att utöka SHL eller fortsätta säsongen i augusti/september. Men nu är vi här och nu och med facit.

Först en passus; du tycker kanske det är världens sämsta tajming nu när Modo-truppen ser ut som ett plundrat smörgåsbord, men den här krönikan handlar alltså om den nyss avslutade säsongen, den kommande avhandlar vi senare.

Det vi vet är att Björklöven vann serien, Modo kom tvåa, Modo vann den första finalmatchen, Björklöven van den andra, den så kallade spökmatchen.

Sedan var det över, det fattade spelare, ledare, domare och TV-tittare ganska snart redan när de deltog i eller såg matchen i Fjällräven Center.

Men det jobbiga är att det inte blev något avslut. Vad skulle hända sedan, liksom? Det är högst troligt att seriens överlägset bästa lag Björklöven hade vunnit finalserien och sedan slagit ut Oskarshamn.

Det är heller inte säkert att det hade blivit Modo som fått möta Leksand, Timrå, Västerås och och Södertälje hade garanterat haft invändningar.

Men nu kommer vi aldrig få veta och det är trist, det är det värsta med den här säsongen som med Modo-ögon var så charmig, så revanschfylld fram till den 12 mars.

Hux flux var vi tillbaka till ruta ett och Modo är kvar i hockeyallsvenskan, precis som övriga lag, precis som nästjumbon Kristianstad och superjumbon AIK.

Men trots att att vi inte har ett avslut eller ett facit så var det här det här, rent personligt, den roligaste säsongen sedan Niklas Sundström lade rören på hyllan.

Modo stod säsongen 2019/20 för nåt positivt igen, grannens grabb klev fram (Berglund, Norlinder, Hedberg), laget var fullt av profiler och vi fick se hockeyallsvenskans vassaste kedja alla kategorier. Karlkvist, Johnson och Tambellini skramlade ihop 220 poäng och därför kommer ingen i trion att spela i hockeyallsvenskan framöver.

Vi fick se årets värvning i Adam Tambellini.

Vi fick se alldeles för lite av Patrik Bartosak men det vi fick se gav Karol Krizan-vibbar. Modo-supportrarna håller nu alla tummar som finns att de ska få se mer. Realistiskt? Nja.

Vi fick också se Fredrik Olofsson, årets rookie i Modo-tröjan samt en ny sportchef i Fredrik Glader som bland det första han gjorde skrev ett nytt treårskontrakt med Björn Hellkvist och det är ju också bra, den här konstiga säsongen.

Det som inte var lika kul var att Tobias Enström spelade skadad sedan årsskiftet och kunde inte göra sig själv rättvisa i vad som gissningsvis blev hans sista säsong.

Den här vintern vändes också mycket negativt till något positivt rörande Modo Hockey, det återkom en framtidstro runt en förening som varit i en negativ spiral i ett decennium. Den här avbrutna säsongen har också på ett nästan osannolikt vis visat på supportrarnas stöd till sin klubb, bland annat via alla soffbiljetter som swishades in under säsongens sista dagar.

Så där, nu har jag försökt sammanfatta en rolig, märklig och förhoppningsvis unik hockeysäsong som alltså inte fick något avslut.

Nu börjar vi om – och det är en helt annan historia.