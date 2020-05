Hägglund: Om jag fick leka sportchef skulle jag sitta still i båten

I slutet på mars meddelade Björn Hellkvist, med ett nysajnat treårskontrakt med Modo, att han var tömd, energilös och att det skulle kittla att träna Leksand.

29 april var Björn Hellkvist utköpt av Leksand och Modo Hockey, som varit bakbundna av Hellkvist-gate, kunde äntligen börja agera på tränarmarknaden.

Kollega Adam Johansson presenterade 15 potentiella Modo-tränare och jag adderade med Anders Burström (som dock inte varit seniortränare på tre år), så det finns namn för Fredrik Glader att titta på.

Så är det, men många av de namn som är tillgängliga har andra planer än att träna hockeyallsvenska Modo och ännu fler på listan kommer inte att vara aktuella alls för tränarjobbet.

Modo Hockeys problem är Björn Hellkvists sena avhopp, de riktigt intressanta namnen är redan uppbundna och valmöjligheterna ute på marknaden är begränsade.

Då säger du "Mattias Karlin!" Skulle jag få leka Fredrik Glader skulle jag säga "Icke, inte en chans".

Mattias Karlin har Modo-hjärta, han har gjort ett väldigt bra jobb med små medel i Västervik, men Mattias Karlin har, precis som Hellkvist, sajnat ett nytt treårskontrakt. Visst, till skillnad från Björn Hellkvist har Mattias Karlin en "out" men risken är att Modo uppfattas att man gör en Leksand, och den bad will som kommer då har klubben inte råd med. Out eller inte.

Speciellt inte då man redan dementerat det rykte som uppstod på Valborgsmässoaftonen om att Karlin var aktuell för Modo.

Mattias Karlin kommer säkert att träna Modo Hockey någon gång i framtiden, men inte nu.

Så, om jag nu får leka sportchef, vad skulle jag göra?

Använda det man redan har i stallet, det vill säga låta Pär Styf få en större roll som huvudtränare eller alternativt ha ett delat ledarskap med Urban Omark och Andreas Eriksson. Dessutom kan det vara smart att inte dra på sig extra lönekostnader när man faktiskt inte vet när och om kommande säsong drar igång.

Visst, nu finns också J20-tränaren Micke Sundell ledig efter Modos organisationsförändring men jag gissar att han kommer lägga all fokus hockeygymnasiet.

Pär Styf har gått i Björn Hellkvists skola i två år och som jag förstår det är det Hellkvists spelmodell som även gäller framöver.

Ja, det finns en del frågetecken, som att Styf aldrig varit huvudtränare (jag räknar inte den match mot Vita Hästen då han ersatte sparkade Andreas Johansson 2017), men någon gång måste vara den första.

Ett annat "problem" är att Pärs son Hugo knackar på A-lagsdörren och han kommer att träna, och förmodligen spela, med seniorlaget. Det skulle innebära att vi får se samma situation då Uffe Samuelsson matchade in sonen Henrik och det gick så långt att dåvarande GM Markus Näslund fick peka med hela handen.

Det kommer också Fredrik Glader kunna göra om det behövs.

Helt ärligt så tycker jag att Glader & co. ska sitta still i båten och inte gå över ån efter vatten nu när marknaden ser ut som den gör.