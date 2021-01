Hägglund: Modo Hockey måste byta fokus – läge att bli ödmjuka inför en svår uppgift

Det var för en vecka sedan som Modo Hockeys ordförande Ulf Strinnholm gick ut till partners och supportrar i ett öppet brev och sade bland annat " Vi ligger sämre till i den Hockeyallsvenska tabellen än vad vi alla förväntade oss när säsongen startade och i långa stunder har spelet inte fungerat. Prestation och resultat är inte godkänt. Det är spelare, ledare och alla i och runt klubben överens om."

Det är även vi utomstående överens om.

Men Strinnholm skrev också detta längre ned i texten:

" Styrelse, ledarstab och spelare är helt överens om att den sportsliga målsättningen att nå topp sex i serien den här säsongen kvarstår. Vi har spelarna, ledarna, ekonomi, organisationen och supportrarna för att klara det."

Där är vi inte överens. Visst, ekonomin finns där, supportrarna likaså men när materialet och spelidé inte fungerar borde inte målsättningen om en topp 6-placering få kvarstå.

Jag förstår att Strinnholm inte kan säga så mycket annat, han måste ingjuta mod, men det här skeppet, laget, håller på att sjunka.

Återigen, jag är jäkligt tjatig, men Modo Hockey är med drygt halva serien spelad närmare division 1 än en topp 6-placering i hockeyallsvenskan. Det är fakta, varken tabell eller insats ljuger.

Modo Hockey må ha en av de dyraste hockeyallsvenska trupperna (den dyraste?), många spelare har ruskigt fina CV:n, och tar man namn för namn så har Modo på pappret ett bra lag. Men har man spelare som brinner för den här uppgiften? Har man spelare för den här typen av ishockey?

Den här hösten och vintern har verkligen fått en att undra.

Inget fungerar. Försvarsspelet är ett haveri, det tas juniorbeslut av juniorer och seniorer och då har jag inte ens nämnt de fullständigt korkade utvisningarna som tas på offensiv planhalva bara för att man är frustrerad, inte rör på benen och inte gör jobbet fullt ut.

Visst, Anthony Peters hade ingen bra match mot Karlskoga, men han har ändå varit Modos bäste den här hösten och räddat det här laget från ett ännu tyngre fall.

Nu har Styf, Omark, Johansson och Glader massor att jobba med och jag vet att de gör allt i sin makt att reda ut detta, men uppgiften är inte enkel då allt blev (återigen en upprepning) fel från start med Ville Nieminen och felscoutade spelare, eller spelare som inte verkar passa in i det här systemet.

Jag vet att Fredrik Glader gör allt i sin makt för att rätta till fel och förstärka truppen, men han måste jobba snabbt nu och inte blev jobbet enklare av att Aleksi Heponiemi verkar bli kvar hos Florida Panthers.

Han har också interna saker att reda ut då Modo är på väg att få en "Uffe och Henrik Samuelsson-situation" i och med att det aldrig är optimalt med en far som tränare för sin son, om du nu inte är så outstanding som Peter Forsberg.

Men den problematiken kanske löser sig nu när Modo plockat in Peter "Piva" Johansson vars uppgift är att få ordning på defensiven, plus att han ska agera som bollplank.

Och på tal om bollplank, jag tror att valberedningen till nästa årsmöte ska försöka få in mer sportslig kompetens i styrelsen. Inget ont om Pierre Hedin, men det vore bra att få in fler personer som är à jour med dagens ishockey, som ser matcher och träningar (nästan) alla dagar i veckan och dessutom har det som yrke. Få in fler sportsliga bollplank.

Jag kan nämna tre NHL-scouter som bor i Örnsköldsvik och som har stora Modo-hjärtan. Bara ett tips, liksom.

Och till sist – återigen: prata inte högt om topp 6, fokusera istället på att få ordning på spelet, ta en match i taget (ja, jag vet, jättetråkigt) och se till att ha två lag efter sig.

Börja med att ta det därifrån.