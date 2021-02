Hägglund: Modo har varit sämst i klassen – ge Styf möjligheten att lösa den uppgiften

Jo, jag vet, det är inte synd om professionella tränare, varken i fotboll, hockey eller någon annan idrott. De vet vad de ger sig in på, de får ofta väldigt bra betalt, har fallskärmar (oftast) i form av lön kontraktiden ut även när de blivit entledigade. Sedan när den sista checken lösts in av den sparkade tränaren finns det alltid nya arbetstillfällen i en bransch som är under ständig förändring.

Eller så kan man bryta gällande kontraktet för att isen är blankare någon annanstans.

Modo Hockey har haft 15 tränare på nio säsonger och det har inte varit särskilt synd om någon som fått kicken/brutit kontraktet/lämnat frivilligt. De flesta har fått nya jobb eller fått ut sin ersättning, de vet som sagt spelets regler.

Så nej, det är inte synd om de här tränarna.

Med ett undantag och jag måste skriva att jag ömmar för Pär Styf.

Han klev in som juniortränare i Modo Hockey hösten 2013 och har sedan dess jobbat i föreningen och sedan säsongen 2016/17 har han varit assisterande tränare. Han har dessutom vid två tillfällen kastats in som huvudtränare, den första gången bara för en match och då gick det bra.

När han andra gången tog uppdraget som huvudansvarig gick det alltså inte fullt lika bra och där är vi i dag. Magnus Sundquist är ny headcoach och Pär Styf är arbetslös.

Jag tänker inte kritisera tränarbytet, Modo hade nått vägs ände, Pär Styf hade vänt på alla stenar men inte hittat nyckeln och ja, beslutet var nödvändigt.

Men Pär Styf har gjort allt han kunnat, han brinner för den här klubben och har jobbat 24/7 för att hitta lösningar. Han har också alltid ställt upp när Modo kallat trots att han känts som den "ofrivillige huvudtränaren".

Han ställde upp när Ville Nieminen gav upp och lämnade en helt förvirrad spelartrupp som saknade ledare och spelidé. Men det här bygget var redan så skadat att dagarna på något sätt var räknade för Pär Styf och Urban Omark.

Jag tycker dock att Modo inte har råd att släppa Pär Styf. Jag tycker att Modo-ledningen ska tänka ett varv till och anställa Styf som scout och vara Fredrik Glader behjälplig. Gladers roll som sportchef innebär så mycket mer än att jobba med A-laget, men under den här turbulenta hästen och vintern är det vad som varit hans huvudsyssla.

Men framförallt vill jag se Pär Styf i en scoutroll, ett uppdrag som inte varit Modo Hockeys bästa gren. Åka runt och scouta skiten ur hockey-Sverige (ja, när det här corona-eländet är över), skaffa kontakter och träffa agenter, föräldrar och spelare ansikte mot ansikte.

Då säger du "jaha, bränna pengar på ytterligare en ledarroll? Inte så smart".

Mitt svar: vad kostar alla misslyckade värvningar? Har man en fungerande scoutingverksamhet minskar man risken för "grisen i säcken"-värvningar.

Dessutom har Pär Styf skaffat sig ett namn och ett kontaktnät under sina år som både spelare och ledare, det borde Modo Hockey också utnyttja.

Det hade både varit vackert och viktigt om det nu blev så.

Till sist några rader om en match där Modo slarvar bort tre poäng på grund av några individuella misstag och dumma utvisningar.

Å andra sidan stal man med sig en poäng tack vare Brendan Mikkelsons osannolika viljemål.

Trots övertidsförlusten kändes den här matchen som ytterligare ett steg i rätt riktning då vi fick se ett Modo spela rakare, med mer aggressivitet i offensiven och framförallt betydligt mindre duttande i egen zon.

Modo känns helt plötsligt lite rejälare även om det fortfarande är en lång väg att vandra.