Hägglund: Hellkvists flykt har kostat mer än vad någon kunde ana – nu måste Modo släppa prestigen

I slutet på januari detta nådens år hade Fredrik Glader bevittnat när Hellkvist skrivit på ett nytt treårskontrakt. Knappt två månader senare flörtade Björn Hellkvist hej vilt med Leksand, och efter en direkt pinsam såpa hamnade nykontrakterade Modo-tränaren i Dalarna, precis som han ville.

Och Modo valde Ville och hittills har det inte klickat. Alls.

När Björn Hellkvist bröt kontraktet skadade det Modo Hockey mycket värre än vad många kunde ana. Hellkvist var framtidstro, han hade supportrar, spelare, ledning och sponsorer som sina bästa vänner och alla drog åt samma håll. Ville Nieminen har inte nått den statusen, och frågan är om han når dit.

Om jag räknat rätt har Modo 14 nya spelare, men BIK Karlskoga har elva nya i truppen, om jag räknat rätt igen, och Mattias Karlins Västervik har i vanlig ordning i princip en helt ny trupp, för att ta två exempel. Västervik och Karlskoga har redan fått ihop det, Modo not so much.

Jag ser det inte som ett problem att Modo bytt 14 spelare, det stora tappet är att man bytte tränare, att Hellkvist vägrade vara kvar. Det var där man tappade kontinuiteten och Ville Nieminen har ännu inte lyckats kliva in i Hellkvists skor. Det är fakta och syns så tydligt ute på isen.

Modo kan dock inte bara skylla på Ville Nieminen, även om det nu på allvar går att ifrågasätta den rekryteringen. Med Björn Hellkvist hade man en långsiktigt plan. Med en ny tränare och 14 nya spelare pratade Modo Hockey om en målsättning att nå SHL redan till våren – det är baske mig inte tålamod.

Med Björn Hellkvist hade Modo en spelidé, en framtidstro, ett lugn men allt detta krossades av ett telefonsamtal från Thomas Johansson, GM i Leksand, och Modo hamnade på ruta ett. Igen.

Modo ville bygga vidare på Hellkvists spelidé, men man är inte där, man är inte ens nära. Modo lever i dag på ett par individuella prestationer, som Anthony Peters målvaktsspel, Frank Corrados backspel och att Magnus Häggström och Daniel Sylwander är Magnus Häggström och Daniel Sylwander.

Hemmamötet med Kristianstad i fredags var ett steg framåt, söndagsmatchen mot Bofors (jo, jag är nostalgiker) var två steg bakåt.

Man gör lyckade värvningar, man gör misstag, det har alla Modo Hockeys sportchefer råkat ut för, det är fakta. Men blir det fel måste man rätta till det.

Jag kan inte riktigt fatta varför man ändrar på något som fungerade, både Oscar Nordin och Jeremias Lindewall gjorda alldeles utmärkta insatser och utmanade de mer etablerade. De kom in med energi och skön "bara kör"-känsla. Sedan försvann de ur laget...

Jag räknar med att de är tillbaka ganska snart i en startuppställning, och kanske ytterligare någon annan junior också.

Som det ser ut nu kommer Real Umeå springa hem det här, lätt utmanade av Dahlén IK (jisses hur han dominerar).

Jag vet, det är tidigt på säsongen, men alla ser hur det ser ut nu när det gäller Modo Hockeys spel. Inget kuggar i, det finns inga linjer och det är ett väldigt uddlöst och idéfattigt anfallsspel. Två skott på 15 minuter i den sista perioden vid underläge 0–2 är rätt talande för Modos offensiv just nu.

Något måste hända, om inte nu så i alla fall snart. Släpp in juniorerna för de bara kör och funderar inte så mycket på krav och historik. Nu måste Modo-ledningen ta obekväma beslut och skit i prestigen.

Modo Hockey har råd att förlora en tränare igen, men man har inte råd att förlora supportrar, sponsorer och alla som köper soffbiljetter.