Hägglund: Ge mig ett derby i veckan – matcher som tar fram allt det bästa ur lagen

Fullsatt, festligt, toppmöte, derby, två lag i form – det här var en match med extra allt och exakt allt hände.

Modo brände två straffar och två frilägen, Jonathan Johnson höll på att skjuta av stolpen för att sedan bjuda på en indianare, Modo tog som vanligt ett gäng utvisningar i offensiv zon och man bjöd in Timrå i matchen.

Men Modo hittade också ett sätt att vinna.

Tack vare en förstakedja som just nu är fullständigt dominant, men också tack vare special teams, ett strålande försvarsspel över hela banan och en briljant Linus Lundin.

Dessa derbyn mellan Modo och Timrå och Modo och Björklöven tar ut det bästa ur lagen och kvalitén är så bra och underhållningsvärdet så högt att ingen saknar SHL. Inte här och nu i alla fall.

Jo, jag nämnde Linus Lundin några rader ovanför här och han var som sagt suverän. Samme Linus Lundin som jag tillsammans med Erik Hanses ifrågasatt, undrat om det är ett målvaktspar som kan ta Modo till SHL.

Mot Timrå skickade Lundin svaret "visst, självklart, inga problem" och kan han behålla den här jämnheten och stabiliteten, ja då behöver inte sportchefen Fredrik Glader leta målvakt framöver om han nu hade de planerna. Men då måste Modos målvaktspar hålla en hög högstanivå resten av säsongen och vara nära den prestationsnivå som Lundin höll mot Timrå.

Annars var det här ett derby mellan lagens förstakedjor. Inför derbyt hade Jonathan Dahlén, Albin Lundin och Simon Olsson samlat ihop 110 poäng medan Patrik Karlkvist, Jonathan Johnson och Patrik Karlkvist spelat in två poäng färre.

Efter derbyt kunde Dahlén & co. räkna in ytterligare två poäng medan Modos förstakedja spelade in sju (7!) nya pinnar. Det är baske mig helt makalöst.

Just nu är Modos leading line fullständigt dominant spelmässigt och de är också hockeyallsvenskans, ja kanske hockey-Sveriges, mest underhållande enhet. De är inte bara effektiva, de bjuder också på så mycket hockeygodis att du just nu kan hoppa över godsakerna på julbordet.

Men Modo behöver också de som gör det stora jobbet i kulisserna, som bröderna Enström, Johan Forsberg, Kalle Jellvert och Victor Berglund bara för att nämna några.

Och naturligtvis Tom Hedberg som just nu är hockeyallsvenskans bäste back. Herrejisses vilken hockey han spelar nu, offensivt som defensivt.

Ja, den här krönikan innehåller en jäkla massa superlativer, men so what. Det var ett fantastiskt derby, som sagt en av de bästa hockeyallsvenska matcher jag sett och då får det bli så här.

I en perfekt hockeyvärld hade vi haft ett derby i veckan, men nu behöver vi bara vänta i åtta dagar innan det smäller det igen. Håll i hatten!